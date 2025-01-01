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▲王彩樺今天穿著「蛇蛇裝」現身。（圖／記者朱永強攝）

▲黃明志透露已經和女友交往15年。（圖／記者朱永強攝）

大馬鬼才黃明志與保庇天后王彩樺攜手推出蛇年賀歲曲〈蛇出來了〉，MV中王彩樺化身為最美蛇姬，一曝光隨即吸引超過400萬人點閱，更成功蟬聯YouTube音樂發燒榜冠軍。今（1）日他們舉辦記者會，王彩樺透露，老公一聽就直呼「這很適合你！」被問到老公是哪種蛇，她則笑說「雙頭蛇，開玩笑的！」另外，黃明志還驚喜宣布，下周將會推出新歌，也是和大咖合作的作品。黃明志面對新歌〈蛇出來了〉爆紅，表示去年寫的〈龍的傳人〉已經破千萬點閱，所以對新歌本來就很有信心，加上這次是跟王彩樺合作，覺得有「1+1大於2」的力量，沒想到結果真的比去年還好。王彩樺也笑說，現在黃明志跑去哪裡，自己就跟去哪裡，昨日2人一起參加跨年表演，她還特別扮成「白素貞」，並叫朋友幫忙把她的照片做成長輩圖，上面還打了「心平氣和、知足常樂」等字。今日她更應景穿上「蛇蛇裝」，透露在網路上已經訂了很多蛇年的衣物。不過當初錄音的時候一波三折，黃明志和王彩樺表示，當時錄音剛好遇到颱風，後來黃明志又回馬來西亞，最後他們只能視訊錄音，王彩樺還因為壓力很大，加上錄音時沒有開嗓，所以錄了2-3個小時就被製作人叫停，最後她喝了半杯威士忌才終於開嗓。而這次新歌〈蛇出來了〉諧音哏讓不少網友聽了全都歪樓，王彩樺透露，老公一聽就說好特別，「這太適合你了！」被問到老公是什麼蛇，她也開玩笑說「雙頭蛇」，更說自己是白色蟒蛇。黃明志則提到，即使他每次寫怪怪的歌，女友也不會說什麼還覺得很有趣，而2人目前已經交往15年，已經見過家人，不過他認為不一定要結婚，今年過年回老家，也還沒計畫是否要帶女友回家。