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▲女星賈永婕去年（2024）上任101董座，號稱今年煙火秀會是歷年最精彩。（圖／賈永婕IG）

▲賈永婕感謝101團隊的努力，曝光背後的努力心酸。（圖／賈永婕IG）

女星賈永婕去年（2024）上任101董座，一舉一動被放大檢視，她甚至收到死亡威脅，不堪其擾。一年一度的101跨年煙火是外界關注焦點，賈永婕也繃緊神經，絲毫不敢懈怠，更號稱今年煙火會是歷年最精彩，昨晚101煙火順利施放結束，確實獲得一片好評。今（1）日賈永婕也在臉書發布感謝文，透露在倒數10秒時自己既期待又緊張，「深怕我的惡夢會實現，就是有人把電腦線破壞，倒數5、4、3、2、1，安靜無聲。」所幸順利完成。賈永婕透露，她從一上任董座就知道101跨年煙火是她極大的責任，「所以前前後後花了很多的心思，開了無數個會議，調整色彩、佈局花色、音樂！」她坦言，很多人都稱讚這次煙火是史上最美、最長的101煙火秀，「這當中有很多巧妙的故事，我是施了一點小魔法讓煙火加長加量不加價還多了雷射光束。」賈永婕爆料，今年的煙火本來會更美，煙火擊發數是去年的2倍，會有七彩懸浮絢爛煙火，共6千發，卻因為安全疑慮，在前3天臨時取消。賈永婕強調，「101煙火是世界上少數在都會精華區施放的高樓煙火，施放的難度與危險性超乎大家的想像！」她分析，101煙火需要面對天候、風向、煙的影響，和一般煙火不同，還需要嚴控花火發射的範圍，「落焰區需要完全禁空避免傷害，也要避開噴射到隔壁鄰房！ 煙火的投射由精準的電腦控制，大家很難想像整棟大樓密布電子控制線！」因此準備時間長達數個月，101團隊、消防局也動員上百人投身其中。賈永婕表示，「做了這麼多的努力是不容許有一絲的風險，我毅然決然的取消了那6000發煙火，有點小遺憾，賈董今年底再想辦法補給大家喔！」她笑說，如果還被罵她也認了，她的行事作風還是一樣坦蕩蕩，感謝101團隊之餘，她也感謝所有金主，「謝謝你們讓我們2025年第一刻就璀璨幸福。」引來不少網友都大讚今年的101煙火秀實在太精彩，「新年快樂，今年的101煙火確實非常美麗！」