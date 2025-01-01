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▲ 「高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫」正式啟動，今年起將與高雄長庚醫院攜手合作，深耕長照及社區公衛，發展急重症及尖端特色醫療。（圖／高市府提供）

「高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫」今(1)日正式啟動，自零時起開始提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科專科急診服務，並預計於115年導入先進的達文西機械手臂手術系統，提供在地民眾醫學中心等級的醫療服務。今年起將與高雄長庚醫院攜手合作，發展急重症及尖端特色醫療。高雄市長陳其邁、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、新任院長林孟志與高雄市議會議長康裕成等人上午出席啟動儀式。陳其邁認為，照顧民眾及弱勢的醫療需求，是每位醫者最高信仰，而長庚醫院則嘉惠了中南部許多患者的醫療需求。此次合作計畫內，包括免收70歲以上長者免收門診與急診掛號費，低收入戶與身心障礙者免除門診與急診掛號費及部分負擔，大幅減輕慢性病患者、長輩及弱勢族群的醫療負擔，感謝長庚給予協助。未來的高雄，將落實公衛責任、與社區結合，期盼長庚醫院接手後，能盡快與基層醫療、社區服務無縫接軌。新任大同醫院院長林孟志教授致詞感謝高醫體系在過去15年的深耕努力，及奠定大同醫院良好的醫療與社區服務基礎，未來長庚醫療體系將在此基礎上，繼續推動前進，落實市長陳其邁所期許爭取市民最大利益並照顧好市民健康、長輩弱勢就醫權益的方向。議長康裕成認為，「有比較才會有進步」，長庚醫療法人團隊不要擔心和「前一手」比較，因為有比較才會有進步，尤其在照顧弱勢、醫療平權、社區長照、預防保健及照顧市民、保障醫院員工權益等方面，一定要更為精進。市立大同醫院經營管理的最重要目標就是要讓全體市民更為受益。因應在地超高齡人口需求，大同醫院首重強化重度級緊急醫療能力。高雄長庚擁有高屏區最多急診專科醫師，超過40位，且為南部「動脈血栓移除」治療量最大醫院，每年有近200例的個案量；並且在「重症早產新生兒照護」方面，也是南部唯一兒童重症轉運團隊，每年逾200人，因此不管在能力和經驗上都可提供大同醫院發展急重症醫療的最佳助力。衛生局說明，大同醫院將每年投入6千萬元至1億元，分階段提升為「重度級」急救責任醫院，打造成為高雄市四家(準)醫學中心之外的「第一家」重度級急救責任市立醫院。自1/1零時起，已提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務，並預計於115年導入先進的達文西機械手臂手術系統，提供在地民眾先進高端的醫療服務。大同醫院將陸續增設超過50個醫療專科與特色門診，並即時動態調整開診科別、時段與診數。初步擴大兒科次專科(兒童感染科、心臟内科、遺傳内分泌、血液腫瘤、胸腔科、過敏氣喘風濕科、新生兒科、腎臟科及胃腸科等)，與牙科次專科(牙周病科、齒顎矯正、贗復補綴、牙體復形、牙髓病科及口腔外科等)的專業服務。