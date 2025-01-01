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民眾黨今（1）日由柯文哲主持擴大中央會議，會中立委黃國昌自己沒投票、其他中央委員全體投下14票贊成票通過，由黃國昌擔任代理主席。中央委員江和樹中途下樓受訪透露，柯文哲在會中講到哽咽，說他「捨不得」，江也認為「政治生涯裡面沒有人這麼偉大」，大家都會陪著柯文哲、支持他在司法上捍衛清白。江和樹在代理主席投票結束後下樓受訪，他透露，柯文哲決心辭去黨主席，不是不愛台灣民眾黨，而是因為愛我們才做出這個選擇。一開始大家都還是努力慰留，有人提案希望讓柯文哲當「榮譽主席」，但柯文哲嚴正推辭，「他說這樣是玩假的」、「要就離開了」。至於柯文哲辭去黨主席後，是否擔心影響2026選情、引發退黨潮？江和樹則表示，柯文哲雖然不是民眾黨的黨主席，「但還是我們家裡的阿北」；相信一定會有人無法接受想要退黨，但大家會慢慢說服。「這個黨如果真的倒了，柯文哲就倒了；這個黨如果還會在，柯文哲就會在。」依照民眾黨規定，選出代理主席後的半年內需改選黨主席。