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民眾黨今（1）日下午召開擴大中央委員會議，正式通過由黨團總召黃國昌擔任代理黨主席。對此，時代力量回應表示，請黃國昌將民眾黨前主席柯文哲移送中評會，針對柯文哲涉貪等情，比照高虹安，予以停權甚至退黨的處分時力表示，期許黃國昌做到自己所說的「如果柯文哲拿了他不該拿的錢，我一定第一個跳出來批判他」，而不是從去年8月到現在，第一個跳出來護航，護航到順利當上代理主席，仍對自己的雙重標準視而不見。時力指出，請黃國昌將柯文哲移送中評會，針對柯文哲涉貪等情，比照高虹安，予以停權甚至退黨的處分，並代表民眾黨向柯文哲追討遭其侵佔的政治獻金。時力提到，黃國昌不要忘記柯文哲競選總統政治獻金高達數千萬的錯假帳，從去年8月至今還沒有完結，請給社會一個完整的說明和交代。