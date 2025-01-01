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▲永華場部分，在鳳天神鼓氣勢磅礡的鼓聲中市民朋友齊聚在西拉雅廣場，展現對新年的期待，場面溫馨熱鬧。(圖／南市府提供)

為迎接元旦新年，臺南市政府於今（1）日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由市長黃偉哲率市府團隊與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。黃偉哲期許在未來新的一年，繼續與市府一起向前邁進，秉持人民優先的初衷，展現施政實績，創造更多福祉，用心照顧好每一位市民，將臺南營造成安居樂業的城市。今年溪北民治場的升旗典禮一早就湧現人潮，同時也攜手新營青商會首次舉辦元旦紙箱創意健走活動，市民朋友紛紛響應用熱情的雙腳與健康活力來迎接嶄新的一年。同時在溪南永華場部分，在鳳天神鼓氣勢磅礡的鼓聲中市民朋友齊聚在西拉雅廣場，展現對新年的期待，場面溫馨熱鬧，市府與議會周邊道路布置了近百面國旗，營造出旗海飛揚的新年氛圍，同時現場也發送精美小國旗讓到場的市民朋友可以一同揮舞國旗，迎接新年的到來。黃偉哲在新的一年除感謝市民朋友的支持，回顧過去充滿挑戰的一年，在鄉親與市府團隊同心協力之下，一起經歷了臺南400這難忘的一年，重新擦亮了這座文化古都的招牌，藉此回顧並慶祝臺南400 期間豐富多彩的各項活動，從年初的臺灣燈會在臺南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會、臺灣設計展等多項活動，讓臺南被世界看見。黃偉哲強調，面對2025年全新的挑戰，市府團隊將繼續為市民打造更加美好的生活。包括國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、即將完工的社會住宅、許多的特色公園以及將在4月份舉辦的全國中等學校運動會，期盼在市政建設上及臺南整個文化底蘊的彰顯上，對市民服務的品質與提升，都有更多、更好的進步。讓臺南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市，相信臺南未來的發展無可限量。