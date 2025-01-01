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▲伍佰登上江蘇衛視跨年晚會，背後投放出的AI分身疑似修圖過度「慘變白臉鬼娃」，畫面流出嚇傻不少人。（圖／翻攝自微博）

▲伍佰一連演唱〈挪威的森林〉、〈世界第一等〉及〈你是我的花朵〉等經典歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉。（圖／翻攝自伍佰臉書）

江蘇衛視2025跨年晚會昨（31）晚選在澳門舉行，歌手伍佰、任賢齊、陶喆、潘瑋柏、周華健、單依純、薛之謙及莫文蔚等大咖輪番上陣，超過25組藝人共襄盛舉，而伍佰登台一連演唱〈挪威的森林〉、〈世界第一等〉及〈你是我的花朵〉等經典歌曲，豈料久未露面的他身形發福不少，舞台上的大螢幕更投放出「伍佰AI擬真分身」，疑似因為修圖修太大，不時把他變成掛著黑眼圈的白臉鬼娃，驚人畫面令全場觀眾嚇傻。伍佰帶著他的樂團China Blue霸氣出場，自彈自唱經典歌曲〈浪人情歌〉，台式唱腔相當到位，時而與台下觀眾互動，「手舉起來！」跟著音樂齊搖擺，在他的音樂魅力之下，眾人聽得如痴如醉，接著伍佰也帶來〈世界第一等〉及〈你是我的花朵〉夯曲，也讓不少粉絲逗趣玩笑話：「是伍佰唱最多的一次！」搖滾又迷人的風格收服全場，將跨年晚會唱成個人演唱會。值得一提的是，除了伍佰熱力演出十分吸睛之外，舞台上的大螢幕也投放出歌手AI擬真分身，不曉得人像是否修圖過度，時不時把伍佰變成白臉鬼娃，見背後螢幕的他一副慘白兮兮的臉，還掛著一雙深邃黑眼圈，畫面不僅嚇壞台下聽眾，直播畫面在網上一流出，瞬間引發熱議，「替伍佰報警了」、「我要是伍佰，下了舞台我就找律師」、「怎麼這麼好笑」、「伍佰都快學會川劇變臉了。」據悉，江蘇衛視2025跨年晚會，因應高科技時代來臨，希望加強「科技、藝術」的融合，並以鏡面作為主視覺設計，加入AI分身、虛擬現實等技術，讓觀眾能感受到「未來已來」的科技感風格。