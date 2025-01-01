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▲眾人原先高舉手機興奮地要拍煙火，沒想到下秒掉落的煙火直直朝向原PO的方向噴射而來，就這樣砸中一旁的民眾，所有人瞬間驚聲尖叫逃竄。（圖／翻攝自Threads）

台中市西屯區中央公園昨（31）日舉行跨年活動，沒想到在施放煙火秀時卻爆出意外，有煙火掉落到人群處，造成一名日本籍6歲女童右眼1％燒燙傷面積，以及一名15歲少年左腳大拇指破皮流血。有網友曬出煙火掉落的第一視角，只見群眾剛開始還興奮地舉起手機拍攝煙火，下秒煙火就直射而來，畫面瞬間變逃難現場，讓他傻眼喊：「還以為在拍什麼災難片，差點沒命。」網友「zi.wei__」今日在Threads上發布煙火掉落的第一視角，影片中眾人原先高舉手機興奮地要拍煙火，沒想到下秒掉落的煙火直直朝向原PO的方向噴射而來，就這樣砸中一旁的民眾，所有人瞬間驚聲尖叫逃竄，讓他傻眼直呼：「看到一半就逃走了，還以為在拍什麼災難片，差點沒命。散場聽到有人說很像絕命終結站，謝謝盧媽媽帶給我這樣的體驗喔。」影片曝光後，眾人紛紛驚喊，「太扯了，好佳在人沒事」、「光看影片都被嚇到了」、「終於懂人家說台中人吃慶記長大是這個意思」、「以為是跨年煙火，結果是鹽水蜂炮」、「別的縣市放煙火，我大台中直接放空對地導彈」。對此，台中市消防局初步調查，疑似是廠商施放炮管的固定鐵架鬆脫，導致煙火彈射偏，才會造成安全距離不足，將依法開罰廠商10萬元。台中市長盧秀燕則針對這起意外表示，昨晚第一時間請同仁趕到醫院陪伴與協助傷者，不管醫療或相關的照顧，台中市政府會負起全責，也會對廠商追究到底。