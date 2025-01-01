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▲華航褲裝制服陸續發放，首批於今日開始穿著。高雄分公司總經理黃世惠（中）與空服員合影。（圖／記者陳美嘉攝，2025.01.01）

中華航空順應全球航空業趨勢、樹立職場性別平等，女性一線服務人員褲裝制服於今（1）日上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服，讓員工在適合個人的舒適感受下，達到工作品質提升。高雄分公司總經理黃世惠指出，華航褲裝制服陸續發放，首批於今日開始穿著。此次開放女性一線同仁穿著制服，打破了過去女性服務人員以裙裝為主的傳統印象，未來在兩者並行的情況下，除了延續華航一貫的溫柔婉約，更展現了現代女性幹練有型的專業風範。制服的選擇開放員工自行登記，目前褲裝、裙裝的登記數相當。華航今年起開放現有女性褲裝制服，供一線服務人員選用，空地勤人員可依需求增加褲裝為制服選項。現行褲裝及裙裝制服設計，皆以工作安全及便利性為前提，材質上採用防靜電布料製作，以因應乾燥容易產生靜電的工作環境，未來員工可根據執勤工作內容或天候等因素，自由選擇兩款制服輪流使用。現職空服員分享道，褲裝制服有讓人耳目一新的感受，在兼具優雅端莊的同時，讓員工在工作上更加俐落帥氣，例如在執行蹲下取物、調整機上行李、俯身問候旅客、客艙內清潔等工作時，能更有安全感，在天氣寒冷的國家也可以更舒適，將會根據工作內容或氣候因素，選擇適合自己的制服選項。地勤人員則認為實際穿上褲裝制服後，材質及剪裁舒適合身，除了於冬季執勤時能增加保暖度，當在執行行李作業，或是必須至機坪進行督查等項目時，工作體驗可以更加靈活，對於制服有多一種選擇給予公司正向肯定。