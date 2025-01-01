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在圍籬、橋墩等處所看見各式塗鴉，有些人可能視之為一種藝術作品，但若是在不屬自己之處所塗鴉，法律上則是犯下損壞物品罪；吳姓男子與一名馬來西亞籍男子CHAI VUI YUNG(中文名：蔡威勇）就因在臺中市北區南京東路2段與興進路交叉路口旁之臺鐵高架橋下方以噴漆創作，遭查獲後依共同犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，各罪分別判處3月至5月徒刑。國營臺灣鐵路股份有限公司臺中工務段橋柱巡檢員，在去（112）年9月在臺中市北區南京東路2段與興進路交叉路口旁之臺鐵高架橋下方，發現在臺鐵局員工職務上掌管水泥橋墩墩柱上有大面積的噴漆塗鴉，隨即向鐵路警察局臺中分局報案。經調取附近監視器週濾近查，查出是一名吳姓男子及一名馬來西籍男子CHAI VUI YUNG(中文名：蔡威勇）在9月5日及9月13日凌晨前往「創作」。兩人經傳訊到案說明並坦承所為，全案由台中地檢署聲請台中地院簡易判決。台中地方法院審酌被告2人為損壞前揭臺鐵局臺中工務段員工巡檢職務上掌管之公物，使國家財物因之受損，以及損壞復原之耗費非輕；惟考量被告2人於犯罪後均已坦承犯行，態度尚稱良好，依共同犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，各罪判處3月至5月徒刑。如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日。