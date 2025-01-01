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MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平明年有機會重啟二刀流模式，在2024年繳出「50轟50盜」的偉業之後，他2025賽季能取得什麼成就備受期待。道奇隊媒《Dodgers Nation》，今（1）日發布一則與此相關的新聞，訪問了大谷翔平前教練Brad Ausmus，後者對他有相當高的評價，直言他就是棒球運動的「GOAT」（史上最佳），直言若他下賽季達成「60轟60盜+20勝」，自己也不易外。大谷翔平加盟道奇隊的第一年，就達成了前所未有的「50轟50盜」不僅如此，他還第三次奪得美聯MVP，並率領球隊首次問鼎世界大賽冠軍，可謂打出了完美的一個賽季。下賽季，大谷預計將以投手身分復出，雖然可能不會是在季初，但外界對他有望創造更多歷史紀錄抱以極高期待。對於這位天賦異稟的選手，有一位曾經與他共事的人也表達了熱切的關注。這位人物便是前洛杉磯天使隊教頭Brad Ausmus，他在2019年曾任洛杉磯天使隊總教練時曾執教過大谷翔平，而新賽季他將擔任紐約洋基隊的板凳教練。Ausmus 在發言中提到：「即使翔平在下賽季達成『60轟60盜』，並且拿下20場勝投，我也不會感到驚訝。」他進一步表示：「這名選手是棒球運動史上最偉大的運動員，他的表現沒有任何人能接近第2位。」