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▲根據中職官方說法，「冠軍之路」特展元旦開幕首日售出近6000張門票，吸引超過3000人次進場，創下臺博館近60年來最高紀錄。（圖／中職提供）

▲在今天的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會上，總統賴清德首次表明，未來會努力將新台幣500塊上的圖案改成12強奪冠的畫面，將此付諸實現。（圖／中華職棒提供）

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中華職棒聯盟攜手中華棒協、文化總會、臺北市政府體育局於國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，特展於今（1）日元旦正式開展，不少球迷踴躍來到臺灣博物館回憶12強奪冠故事，即使現場下著小雨也澆不熄熱情，在下午主辦單位也放出告示牌宣布，人數達上限，因此不再開放入館。本次「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」開放至3月2日止，近50件展品包括冠軍金盃、冠軍獎牌、中華隊實戰球衣及球具等，另外還有復刻冠軍獎盃供球迷朋友拍照，本次特展僅收取場館清潔費30元，今天元旦假期，早上開始就下著小雨、天氣也冷，不少人選擇來到位於國立臺灣博物館的12強特展參觀。今天冒雨來到現場的人潮不少，很多人排隊等著和「骰子」、「獎盃」等道具拍照。而在下午現場單位也放了一張告示牌寫道，由於觀展人數已達上限，今日停止售票，敬請見諒。本次特展一般售票時間是9：3－4：30，閉館時間則是5：00。根據中職官方說法，「冠軍之路」特展元旦開幕首日售出近6000張門票，吸引超過3000人次進場，創下臺博館近60年來最高紀錄。中職會長、12強領隊蔡其昌昨天在記者會上說：「我們在短期內完成展覽，真的要感謝所有的合作夥伴，讓國人有機會跟冠軍獎盃見面，奪冠的歷史記憶屬於全台灣，除了讓獎盃在臺灣博物館博館展出之外，接下來希望可以巡迴各地，讓大家一起透過獎盃共享冠軍榮耀。」世界12強中華隊曾豪駒總教練則說，非常高興能夠見證冠軍獎盃在博物館展出，看到冠軍獎盃充滿回憶彷彿回到冠軍戰，曾總在這次展覽提供自己的主場球衣、冠軍獎牌、無敵星星等做展出，曾總說在這邊的每樣展品都有屬於每個人的心路歷程和故事，希望大家能進場看看屬於台灣棒球的故事，這是屬於台灣的榮耀。