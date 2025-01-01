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▲于美人錄影玩遊戲時重心不穩慘摔，整個人往前飛撲以頭部撞擊地面，現場發出好大一聲巨響。（圖／翻攝自于美人臉書）

▲于美人以跌倒經驗鼓勵眾人，「跌倒沒關係！我們要擁抱每一次跌倒的經驗，鼓起勇氣重新站起來！」（圖／翻攝自于美人臉書）

知名主持人兼作家于美人出道邁入第30年，有著演藝圈、政壇及家庭生活的豐富經歷，如今面對世事大多能坦然面對，平時喜愛在社群分享日常點滴的她，昨（31）日適逢跨年夜，發出一段自己上節目錄影時摔倒的影片來鼓勵眾人，「我們要擁抱跌倒的經驗，鼓起勇氣重新站起來！」不過畫面中見于美人整個人往後側翻，頭部直接撞到地面，發出好大一聲巨響，旁人瞬間尖叫並上前查看，連主持人吳宗憲也趕緊慰問，受傷畫面一曝光令不少粉絲嚇壞，紛紛留言關心于美人。于美人曬出一段先前在吳宗憲節目錄影的片段，31秒的畫面中她挑戰玩遊戲，僅見于美人專注地看著地上指引方向，怎料一個轉身重心不穩，整個人止步不停往前飛撲，不慎由頭部撞擊落地，發出好大一聲「碰」的巨響，引發在場來賓尖叫，距離于美人距離最靠近的陳漢典，第一時間試圖拉著對方，而吳宗憲、趙正平及Lulu趕緊圍上前關心狀況，受傷畫面讓所有人嚇得失了魂。下秒，見于美人摸了摸頭保持微笑，被趙正平攙扶起身，她頻頻向眾人喊道：「我沒事！我沒事！」當下狀況無大礙，事後于美人將該段畫面曝光，為的是以自身發生過的事件來鼓勵眾人，「跌倒沒關係！我們要擁抱每一次跌倒的經驗，鼓起勇氣重新站起來！祝福大家2025年新年快樂，勇敢邁出新的一步，迎接更精采的未來。」引來廣大粉絲關心于美人現況，「多保重！要去檢查喔」、「看起來好痛，辛苦了多照顧身體」、「美人姐真暖心。」見粉絲們急擔憂，于美人也一一報平安強調自己沒事。