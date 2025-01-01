我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國首爾陽川區木洞的一處傳統市場（깨비시장），31日發生重大車禍，造成1死12傷，而肇事駕駛是一位70多歲金姓老翁，首爾陽川警察署今（1）表示，金男兩年前就已被診斷患有失智症，也就是俗稱的老年癡呆，但此次事故是否因失智症影響，仍需進一步調查。根據《韓聯社》報導，跨年前夕的這起重大車禍，讓本已因濟州空難而失去歡愉氣氛的韓國更顯肅穆。警方今日說明案情表示，金男約在兩年前曾被診斷出患有失智症，且有服藥治療，但是在31日當天，金男並未服藥，且金男最近都未有再接受相關治療的紀錄。至於外界關心的駕照問題，警方表示，金男在2022年9月通過適性檢查後，更新了駕照的有效期限，因此並非無照駕駛。警方還原車禍經過，金男31日下午駕駛現代雅科仕轎車往市場方向行駛時，為了超越一輛巴士而加速，結果失控一路衝進市場，陸續撞到人們和店面後才停下，導致一名40多歲的男子死亡，另有12人受傷。在事故發生前超越巴士時的行駛速度約為時速70公里，而撞進市場時的速度約為時速70至80公里。警方初步調查認為，車輛機械功能運作正常，煞車系統也無異常，事故原因更可能是駕駛人本身失誤。金男在接受調查時表示，因為車子長時間停放在停車場，擔心電池耗盡，所以久違地開出來轉轉。金男回憶表示，當時為了超車巴士加速，之後的事情就記得不太清楚了。警方表示，金男並未主張車輛失控暴衝，但有提到印象中「有踩煞車」。詳細肇事原因仍待進一步釐清，但初步調查並無酒駕或毒駕等情事。