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▲今天的元旦升旗典禮特地安排曾在漢光演習遭逢意外的生命鬥士，也是高雄市民秦良丰先生領唱國歌，以及5位氣爆傷友共同參與。(圖／高市府提供)

▲海軍陸戰隊樂儀隊進行精湛有力的聯合操演，展現整齊劃一的陸戰槍法。(圖／高市府提供)

高市府會今(1)日在文化中心合辦「高雄市各界慶祝中華民國114年元旦升旗典禮」，今年以「未來高雄 無限共創」為主題，市長陳其邁、議長康裕成率領府會團隊出席升旗典禮，陳其邁表示，未來日子一樣充滿喜怒哀樂、各式挑戰，但高雄會把握機會、發揮韌性，用行動克服困難，持續展現勇敢高雄人精神，府會攜手同心讓家鄉更好。值得一提的是，高雄的精神同樣展現典禮邀請貴賓上，特地安排曾在漢光演習遭逢意外的生命鬥士，也是高雄市民秦良丰先生領唱國歌，以及5位氣爆傷友共同參與，陳其邁欣慰提及，秦良丰跳傘時從高空墜落，經過漫長的復健，如今已經投入醫院的心理輔導工作；他也從氣爆傷友的身上看到，他們用無比強韌的生命力及意志力，勇敢地展現高雄人精神。陳其邁表示，過去的一年，高雄遭遇諸多挑戰，凱米颱風及山陀兒颱風飆破雨量、風雨紀錄，造成重大損害，但在市民朋友、府會、國軍、台電水共同努力下，在最短時間恢復正常生活。他憶及有位年輕老闆說要去拯救最愛的高雄，主動協助移除路樹恢復市容，認為這就是高雄人精神，無論身處何方，不管多大困難，只要家鄉有需要，都會以行動克服困難，義不容辭與家鄉同在。陳其邁說，未來的日子將充滿喜怒哀樂及各式各樣挑戰，然而也同如高雄的歷史一樣，都是讓城市更加進步的機緣。未來，市府會和議會團隊，攜手同心讓高雄更好，就像高雄捷運林忠明站長用溫暖歌聲，療癒到國家體育場聽演唱會的歌迷，他相信所有熱愛高雄的人，會大聲唱出屬於高雄的歌，因為「我們都是勇敢的高雄囡仔」。康裕成則代表議會全體向市民祝福新年健康快樂，她指出，高雄就是一座可愛又堅韌不拔的城市，有許多人共同守護。新年度預算中，可以看到市府編列了碳預算、交通建設也逐步便捷，相信未來的高雄在市府團隊帶領下，將邁入淨零便捷的時代，成為一座宜居智慧的魅力城市，一起期待高雄更好。今年以「未來高雄 無限共創」為主題，以蛇與太陽的結合代表智慧與力量的融合，寓意不斷追求進步及發展，開創高雄未來的無限可能。典禮由高雄女中樂儀隊及高雄高商樂旗隊揭開序曲，高人氣的國軍人偶娃娃，也以動感靈活的步伐嗨跳熱舞，新的一年帶來滿滿熱情活力。在雄壯激昂的軍樂聲中，海軍陸戰隊樂儀隊進行精湛有力的聯合操演，展現整齊劃一的陸戰槍法，也配合輕快節奏展演，呈現熱情活潑的另一面。典禮最後由議長康裕成及市長陳其邁，帶領府會團隊與現場民眾一同升旗，今年再度邀請連續榮獲112學年度全國音樂比賽特優的四維國小合唱團，及生命鬥士、市民秦良丰先生擔任國歌領唱，為新的一年祈福。康裕成及陳其邁兩人也手捧台灣棒球12強的幸運物骰子，親手傳遞給現場民眾，象徵好運與幸福一棒接一棒。