趙露思日前被爆出罹患神經疾病，還被路人目擊癱軟送醫，她跟閨密魏笑今（1）日公開生病後的照片證實，朱銳也公開趙露思寫下「救救我」的訊息。稍早，趙露思寫下1152字長文，揭露有憂鬱症、被勒索巨額分手費，試戲沒上遭到暴打的慘痛事蹟，還PO出藥袋、體重剩下36.9公斤的照片，震驚業界，全網心疼。
回顧趙露思爆出生病始末，原本正在趕拍《戀人》的她，去年（2024）12月27日深夜傳出癱軟坐輪椅就醫的影片，隨後工作室證實趙露思生病，全面暫停所有工作；就有娛樂博主爆料趙露思罹患神經系統疾病，無法說話及行走，同月28日，趙露思請閨密魏笑代為報告病況，證實罹患失語症，目前已經可以慢慢說話。
不僅如此，中國狗仔還爆料趙露思有憂鬱症，她進到電視劇《戀人》拍攝時才發現，自己之前拿到的劇本跟開拍時的劇本不一樣，她強烈向劇組表達抗議，但無奈製片人與導演是夫妻，都站在同一陣線，讓趙露思備感委屈，病情也因此加重，還一度需要邊吸純氧才能維持拍戲。
她的好友多次公開趙露思遭受不公待遇，曾被紀公司暴力對待、搧打巴掌，趙露思不敢反抗，躲在角落偷哭，甚至還跟友人求救「救救我」，朋友都非常心疼；孝順的趙露思不想讓父母擔心、承擔違約金，選擇一切默默承受，時間久了身體負荷不了，復健重新學走路的影片隨之曝光；趙露思今晚親自發文表示上述爆料通通屬實，再次掀起中國娛樂界討論，替她抱不平。
趙露思1152字全文：
對最近所有發生的事件
第一次回應也是最後一次
實在抱歉佔用公共資源
在此之前
我沒有因為生病影響過工作和周圍的人
也承認自身的問題
因為我比較能忍
也才通過這半個月發現
骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人
所以我自身也是有責任的
我的職業讓我得到了更多的幫助和支持
真的很感恩也很幸運
所以能夠理解所有的不被理解
支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業
因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境
你想停止隨時都可以
你是自由的你也可以是勇敢的
也明白都有過委屈不公平
聽過太多可怕的故事了
如果在得不到援助的情況下被摀嘴
而施暴者不停息的愈演愈烈
不論職業不論年紀不論男女
我認為都是不對的
逼著破開傷疤來證明「不是想不開」「不是承受力太小」「不是不滿足」 這很離譜
但無論是什麼原因造成的創傷
除了醫生
誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否
或者說能否成為病因
2019年的時候出現憂鬱情緒 「你別小題大作」「想開點什麼都好了」
我也覺得自己太矯情太敏感
沒有重視自己心理問題
2021年感覺身上像有蟲子在爬
針扎的感覺又伴隨過敏
去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解
然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張
2023年肺炎肺氣腫
玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾
親人去世和患癌的各種消息
在短時間內接踵發生
但是事件大過於感受
導致自己繼續忽視
2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼痛 頸椎疼痛等等明顯軀體化症狀和過敏的加重
當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的
在小時候因為都說我是一無是處的花瓶
校外補習的時候在老師宿舍挨了打
我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說
因為「任何事情都要從自己身上找原因」
長大後又挨了打
我當時認為沒試上戲的確是自己的錯不敢鬧
我只想逃
習慣了自己的事情自己處理
也沒有跟任何人尋求幫助的習慣
再後來因為作品被認可
感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了
到最後的最後
她拿走巨額「分手費」才只願意停止「一哭二鬧三上吊」
行業內外不斷的造謠詆毀
無數人「八卦」之後來找我的聊天
其實 每一次都是痛苦的加深
所以這並沒有停止對我傷害 …
其實我很明白 我沒有權利
甚麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美
沒有傷害過我
也盡全力的保護我
很足夠了
之前從來沒有提起過這個病的事情
不想讓生病變成現在所謂的「炒作」
不過事已至此就想讓大家更了解：憂鬱是種情緒
但憂鬱症是種疾病
也不再是 「想開點」「說出來」就能夠解決的
真心希望跟我一樣「感同身受」的你
在這樣的情況下
是否被真正「理解」已經不重要了
而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救
了解心理疾病
重視心理治療
真的 很重要
後悔是沒用的情緒
「那就當成是給自己『特殊時間』去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會」
感恩所有的在乎 因為愛又活了一次
祝大家新年快樂 天天開心
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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不僅如此，中國狗仔還爆料趙露思有憂鬱症，她進到電視劇《戀人》拍攝時才發現，自己之前拿到的劇本跟開拍時的劇本不一樣，她強烈向劇組表達抗議，但無奈製片人與導演是夫妻，都站在同一陣線，讓趙露思備感委屈，病情也因此加重，還一度需要邊吸純氧才能維持拍戲。
她的好友多次公開趙露思遭受不公待遇，曾被紀公司暴力對待、搧打巴掌，趙露思不敢反抗，躲在角落偷哭，甚至還跟友人求救「救救我」，朋友都非常心疼；孝順的趙露思不想讓父母擔心、承擔違約金，選擇一切默默承受，時間久了身體負荷不了，復健重新學走路的影片隨之曝光；趙露思今晚親自發文表示上述爆料通通屬實，再次掀起中國娛樂界討論，替她抱不平。
趙露思1152字全文：
對最近所有發生的事件
第一次回應也是最後一次
實在抱歉佔用公共資源
在此之前
我沒有因為生病影響過工作和周圍的人
也承認自身的問題
因為我比較能忍
也才通過這半個月發現
骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人
所以我自身也是有責任的
我的職業讓我得到了更多的幫助和支持
真的很感恩也很幸運
所以能夠理解所有的不被理解
支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業
因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境
你想停止隨時都可以
你是自由的你也可以是勇敢的
也明白都有過委屈不公平
聽過太多可怕的故事了
如果在得不到援助的情況下被摀嘴
而施暴者不停息的愈演愈烈
不論職業不論年紀不論男女
我認為都是不對的
逼著破開傷疤來證明「不是想不開」「不是承受力太小」「不是不滿足」 這很離譜
但無論是什麼原因造成的創傷
除了醫生
誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否
或者說能否成為病因
2019年的時候出現憂鬱情緒 「你別小題大作」「想開點什麼都好了」
我也覺得自己太矯情太敏感
沒有重視自己心理問題
2021年感覺身上像有蟲子在爬
針扎的感覺又伴隨過敏
去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解
然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張
2023年肺炎肺氣腫
玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾
親人去世和患癌的各種消息
在短時間內接踵發生
但是事件大過於感受
導致自己繼續忽視
2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼痛 頸椎疼痛等等明顯軀體化症狀和過敏的加重
當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的
在小時候因為都說我是一無是處的花瓶
校外補習的時候在老師宿舍挨了打
我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說
因為「任何事情都要從自己身上找原因」
長大後又挨了打
我當時認為沒試上戲的確是自己的錯不敢鬧
我只想逃
習慣了自己的事情自己處理
也沒有跟任何人尋求幫助的習慣
再後來因為作品被認可
感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了
到最後的最後
她拿走巨額「分手費」才只願意停止「一哭二鬧三上吊」
行業內外不斷的造謠詆毀
無數人「八卦」之後來找我的聊天
其實 每一次都是痛苦的加深
所以這並沒有停止對我傷害 …
其實我很明白 我沒有權利
甚麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美
沒有傷害過我
也盡全力的保護我
很足夠了
之前從來沒有提起過這個病的事情
不想讓生病變成現在所謂的「炒作」
不過事已至此就想讓大家更了解：憂鬱是種情緒
但憂鬱症是種疾病
也不再是 「想開點」「說出來」就能夠解決的
真心希望跟我一樣「感同身受」的你
在這樣的情況下
是否被真正「理解」已經不重要了
而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救
了解心理疾病
重視心理治療
真的 很重要
後悔是沒用的情緒
「那就當成是給自己『特殊時間』去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會」
感恩所有的在乎 因為愛又活了一次
祝大家新年快樂 天天開心
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110