我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼趙露思秀出藥袋、體重照片。（圖／趙露思微博）

▲趙露思聲明全文。（圖／趙露思微博）

趙露思日前被爆出罹患神經疾病，還被路人目擊癱軟送醫，她跟閨密魏笑今（1）日公開生病後的照片證實，朱銳也公開趙露思寫下「救救我」的訊息。稍早，趙露思寫下1152字長文，揭露有憂鬱症、被勒索巨額分手費，試戲沒上遭到暴打的慘痛事蹟，還PO出藥袋、體重剩下36.9公斤的照片，震驚業界，全網心疼。回顧趙露思爆出生病始末，原本正在趕拍《戀人》的她，去年（2024）12月27日深夜傳出癱軟坐輪椅就醫的影片，隨後工作室證實趙露思生病，全面暫停所有工作；就有娛樂博主爆料趙露思罹患神經系統疾病，無法說話及行走，同月28日，趙露思請閨密魏笑代為報告病況，證實罹患失語症，目前已經可以慢慢說話。不僅如此，中國狗仔還爆料趙露思有憂鬱症，她進到電視劇《戀人》拍攝時才發現，自己之前拿到的劇本跟開拍時的劇本不一樣，她強烈向劇組表達抗議，但無奈製片人與導演是夫妻，都站在同一陣線，讓趙露思備感委屈，病情也因此加重，還一度需要邊吸純氧才能維持拍戲。她的好友多次公開趙露思遭受不公待遇，曾被紀公司暴力對待、搧打巴掌，趙露思不敢反抗，躲在角落偷哭，甚至還跟友人求救「救救我」，朋友都非常心疼；孝順的趙露思不想讓父母擔心、承擔違約金，選擇一切默默承受，時間久了身體負荷不了，復健重新學走路的影片隨之曝光；趙露思今晚親自發文表示上述爆料通通屬實，再次掀起中國娛樂界討論，替她抱不平。對最近所有發生的事件第一次回應也是最後一次實在抱歉佔用公共資源在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人也承認自身的問題因為我比較能忍也才通過這半個月發現骨子裡的自己其實不是寬宏大量的人所以我自身也是有責任的我的職業讓我得到了更多的幫助和支持真的很感恩也很幸運所以能夠理解所有的不被理解支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境你想停止隨時都可以你是自由的你也可以是勇敢的也明白都有過委屈不公平聽過太多可怕的故事了如果在得不到援助的情況下被摀嘴而施暴者不停息的愈演愈烈不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的逼著破開傷疤來證明「不是想不開」「不是承受力太小」「不是不滿足」 這很離譜但無論是什麼原因造成的創傷除了醫生誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否或者說能否成為病因2019年的時候出現憂鬱情緒 「你別小題大作」「想開點什麼都好了」我也覺得自己太矯情太敏感沒有重視自己心理問題2021年感覺身上像有蟲子在爬針扎的感覺又伴隨過敏去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾親人去世和患癌的各種消息在短時間內接踵發生但是事件大過於感受導致自己繼續忽視2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼痛 頸椎疼痛等等明顯軀體化症狀和過敏的加重當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的在小時候因為都說我是一無是處的花瓶校外補習的時候在老師宿舍挨了打我當時認為學習不好挨打是對的 不敢說因為「任何事情都要從自己身上找原因」長大後又挨了打我當時認為沒試上戲的確是自己的錯不敢鬧我只想逃習慣了自己的事情自己處理也沒有跟任何人尋求幫助的習慣再後來因為作品被認可感謝大家給的底氣我才有勇氣說再見了到最後的最後她拿走巨額「分手費」才只願意停止「一哭二鬧三上吊」行業內外不斷的造謠詆毀無數人「八卦」之後來找我的聊天其實 每一次都是痛苦的加深所以這並沒有停止對我傷害 …其實我很明白 我沒有權利甚麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美沒有傷害過我也盡全力的保護我很足夠了之前從來沒有提起過這個病的事情不想讓生病變成現在所謂的「炒作」不過事已至此就想讓大家更了解：憂鬱是種情緒但憂鬱症是種疾病也不再是 「想開點」「說出來」就能夠解決的真心希望跟我一樣「感同身受」的你在這樣的情況下是否被真正「理解」已經不重要了而且還會繼續在議論漩渦裡不停的自證卻無法自救了解心理疾病重視心理治療真的 很重要後悔是沒用的情緒「那就當成是給自己『特殊時間』去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會」感恩所有的在乎 因為愛又活了一次祝大家新年快樂 天天開心