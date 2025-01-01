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▲台電南部施工處獲行政院院公共工程委員會公共工程金質獎優等之殊榮，由台電南部施工處處長黃啟祥(右3)代表，接受行政院院公共工程委員會主任委員陳金德(中)頒獎表揚。(圖／台電南部施工處提供)

▲台電南部施工處經辦之興達循環水泵及附屬設備製造安裝工程獲行政院院公共工程委員會公共工程金質獎優等之殊榮，由台電南部施工處處長黃啟祥(左5)代表領獎。(圖／台電南部施工處提供)

台灣電力公司南部施工處獲行政院院公共工程委員會公共工程金質獎優等之殊榮，於日前，在台北市中油大樓，舉行頒獎典禮，由台電南部施工處處長黃啟祥代表，接受行政院院公共工程委員會主任委員陳金德頒獎表揚，以資鼓勵。台灣電力公司南部施工處處長黃啟祥表示，台電南部施工處是以經辦的興達發電廠循環水泵及附屬設備製造安裝工程，參加行政院院公共工程委員會所舉辦的公共工程金質獎評比，獲得公共工程金質獎設施工程類優等之殊榮。黃啟祥說，台電南部施工處經辦的興達循環水泵及附屬設備製造安裝工程完工後，每小時可供應30萬7800噸之冷卻循環水，供發電機組所需冷凝使用，透過計算流體動力學及創新設計，並結合學術界模型測試成效，達成機組所需冷凝器效率，進而提高機組發電效率達64.1%，屬世界頂尖之水準。黃啟祥並說，台電南部施工處經辦的興達循環水泵及附屬設備製造安裝工程，其設計的核心理念，以設備效益、環境保育、社會參與、節能減碳等4大面向來成就「永續工程」的核心理念，同時採模組化及標準化之設計，並結合學術界模型測試成效，以提升設備效益。黃啟祥指出，台電南部施工處工程團隊於施工上，透過迴避、減輕、縮小及補償之做法，於施工期間，辦理空氣品質、噪音振動、營建噪音、交通流量、海域生態、陸域生態、水域生態等監測及空、水等污染防制、生態保育等工作，並保留當地周遭居民對環境及土地的記憶，也為環境保育及節能減碳，付出相當的努力。黃啟祥並指出，台電南部施工處經辦的興達發電廠循環水泵及附屬設備製造安裝工程，採用自潤式軸承，有別於傳統油脂潤滑軸承，以有效減廢，實現循環經濟，提升整體泵浦效率的長年運轉下，25年可節電達2625萬度，各項優化設計與管理，每年節能減碳可達3136(TCO2e)約為8座的大安森林公園的年碳吸附量，因而獲得行政院院公共工程委員會公共工程金質獎評審之青睞，致獲公共工程金質獎設施工程類優等之殊榮。