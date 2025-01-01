我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英擁有火辣身材，加上會漏電的甜美笑容，一來台就攻佔大批球迷的心。（圖／李雅英IG）

▲李雅英先前接受訪問，透露自己收工就想趕快回去休息。（圖／記者朱永強拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英擁有火辣身材，加上會漏電的甜美笑容，一來台就攻佔大批球迷的心，近來回歸電豹女仍舊行程滿檔，還要跑快閃店行程，她也不時會在IG分享美照以及工作日常，已經累積超過百萬粉絲，沒想到日前她卻被爆料，一個晚上跑2攤，先到郵輪參加虛擬貨幣派對，緊接著又到水煙酒吧續攤到2點，接著回到價值1300萬元的新家，對此，經紀公司也回應了。據《壹蘋新聞網》報導，李雅英日前在結束節目《女孩好野》錄製後，就和師妹海莉一起前往遊輪派對「WOODY’S PARTY」演出，晚間10點多，李雅英要離開現場，卻被淹沒在粉絲人潮裡，足見她的超強魅力，和海莉上保母車後，她們立刻驅車到東區的水煙酒吧工作，一直到凌晨2點多才離開，乘坐保母車回到新居，據悉，這棟房屋齡約4年，總價約1300萬元。報導指出，李雅英經紀公司發表3點聲明回應，第一，李雅英並不是夜生活豐富的藝人，且滴酒不沾，「當晚出席的活動全都是球團安排的工作，男生搭訕並不是陌生人，而是雅英公司的韓國經紀人。」第二，報導中披露李雅英的住所和照片，已經嚴重影響到藝人安全，造成嚴重影響；第三，李雅英在國外生存不易，希望外界能給李雅英個人空間，「發表新聞前至少與公司確認是否有錯誤的報導內容。」事實上，李雅英先前接受《NOWnews今日新聞》訪問也曾透露，她在結束工作後往往已經累到想直接回到飯店休息，甚至會推掉其他朋友、隊友的邀約，很需要個人時間來充電，她當時分享自己的充電方式，就是躺在床上盯著天花板發呆，也很喜歡看粉絲為她拍的照片、影片，還有粉絲Tag她的貼文，私生活十分單純。爆料曝光後，記者詢問李雅英經紀人實際狀況，截稿前未回覆。