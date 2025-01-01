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國民黨立委王鴻薇、廖偉翔日前指控民進黨立委陳瑩前助理何明輝、立委蘇巧慧丈夫龍男．以撒克．凡亞思介入原民電視台標案，有綁標嫌疑，隨即被蘇巧慧反駁，對於王鴻薇明天將開記者會緊咬此事，蘇巧慧今（1）日回應，王鴻薇上次胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射她丈夫涉入原文會標案圍標遭證據打臉，兩度翻車後，不但不痛定思痛、提升問政品質，卻仍要以影射方式來吸引注意力，該行為既無聊、又可恥。王鴻薇日前指原民台民國113年新台幣1億2000萬元藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前勞務採購案劇本，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧先生；蘇巧慧當時強調，她丈夫參與的微電影拍攝標案評選「從69萬變成1.2億」，是兩個獨立的「劇本標案」和「迷你影集拍攝標案」，她先生參與評審的只有「迷你影集拍攝案」。針對王鴻薇明天將召開「蘇巧慧大翻車！原文會涉弊標案悄悄廢標！王鴻薇：『相關人員依法送辦」』」記者會一事，蘇巧慧表示，該案在日前已經說得很清楚，他丈夫僅因電影拍攝專業出席評選該案，但其評選第一名的廠商非得標廠商，第二輪勝出者為其他兩家平手後抽籤結果，而其本身更從未參與該案的任何行政流程，該案之行政上有任何問題，與蘇巧慧夫婦有何關係？蘇巧慧強調，上次搞了烏龍後，王鴻薇這次怕開了記者會沒有記者願意去，只好又在採通上放上「蘇巧慧」三個字，意圖吸引記者目光，有這種問政品質的同事，令人困擾。蘇巧慧呼籲明日到現場的記者，好好拷問一下王鴻薇，為何記者會要放上「蘇巧慧」三個字？有蘇巧慧及其家人涉入綁標的證據嗎？蘇巧慧及其家人有涉入或影響過該案的行政作業嗎？標案是蘇巧慧寫的嗎？「如果沒有，為何要拿蘇巧慧當記者會標題呢？」