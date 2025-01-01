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▲大安森林公園湧入3千人一起觀看《愛情萬歲》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲呼應《愛情萬歲》裡的房價廣告招牌，影視聽中心在大安森林公園音樂露台四周安排電影情境場佈，讓大家爭相拍照打卡。（圖／國家影視聽中心提供）

網友在2023年底為致敬導演蔡明亮經典作品《愛情萬歲》結局，女主角楊貴媚坐在大安森林公園哭泣7分鐘的名場面，在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，當時有上百人不畏風寒響應。今年國家影視聽中心接力主辦2024年「大安森林一邊哭（ ​一邊看電影 ）一邊跨年」活動，升級加碼架起大銀幕邀請大家在大安森林公園看《愛情萬歲》，蔡明亮和演員李康生、楊貴媚也驚喜現身，蔡明亮更對著台下觀眾興奮喊：「等你們30年了！」跨年夜當天，大安森林公園音樂露台晚上9點多放映《愛情萬歲》前就擠滿民眾，活動吸引人潮湧入。大家在服務台前大排長龍，為的就是領取印有楊貴媚劇照的活動紀念品「哭包衛生紙」，與呼應片中的房價廣告招牌，可以寫下今年悲傷心情的「淚流不紙」，現場氣氛溫馨歡樂，和活動名稱「一邊哭一邊跨年」形成強烈對比。蔡明亮導演、演員李康生、楊貴媚也趕在放映前驚喜現身，在人群的歡呼簇擁下入座欣賞電影。最終在迎來經典結局後，蔡明亮導演、演員李康生、楊貴媚，影視聽中心董事長褚明仁與活動發起人李思翰聯袂上台，和民眾跨年倒數。蔡明亮導演上台登高一呼：「我等你們30年了！」全場3千人一起歡呼，氣氛沸騰，他也說從未想過拍完這部電影30年後會看到這樣的景象，「拍這部片太值得、太開心了。」更邀約現場所有人：「我們明年一起這裡見好嗎？」李康生接著表示，「剛剛重新看到自己年輕的『肉體』，好羨慕有這樣的身材和體力。」引發全場一陣笑聲；楊貴媚更有感而發：「30年了，感謝大家還記得《愛情萬歲》！」她說自己當初看拍攝回放，也覺得那場7分鐘的哭戲演出「不可能再有第二次了。」