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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）身為全球首富，一舉一動都受到世人關注，甚至即使什麼話也沒說，光是近日替個人的X帳號改名換首圖，也能讓投資人充滿遐想，迷因幣Kekius Maximus（KEKIUS）一度應聲狂飆900％。馬斯克的言行經常影響股市動向，包括他過去看好狗狗幣、比特幣的消息都曾讓相關標的價格水漲船高，許多網友因此戲稱他為「馬投顧」。馬斯克於昨日把自己的X帳號名稱改名為「Kekius Maximus」，顯示頭像也換成人氣卡通人物「佩佩蛙」（Pepe the Frog），照片中的佩佩蛙身穿古羅馬服裝，手拿電玩搖桿，讓人乍看下摸不著腦袋。其實，馬斯克之前就說過，會把自己在電玩遊戲中所操控的人物命名爲「Kekius Maximus」，「Maximus」是影星羅素克洛（Russell Crowe）在電影《神鬼戰士》中角色的名字，而「Kekius」則應是來自網路梗「Kek」的轉化，「Kek」最初和「LOL」一樣代表哈哈大笑的意思，但後來也衍生出許多不同含義，往往要對照上下文才能知道使用者的意思。當然，也可能根本沒啥意思，馬斯克的佩佩蛙手拿電玩搖桿，或許代表他只是把遊戲中角色的名字和形象拿來用在本尊的X帳號上。不過，馬斯克此舉立即讓數款「Kekius Maximus」同名相關迷因幣（memecoin）的價格一飛沖天，漲幅一度超過900％。然而，目前沒有任何跡象顯示馬斯克與這款迷因幣有關，投資人最好不要過度一頭熱。