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民眾黨今（1）下午舉行臨時中央委員會議，柯文哲正式辭去黨主席職務，並由黨團總召黃國昌代理黨主席。資深媒體人黃揚明指出，黨主席補選成了代理黨主席的關鍵任務，時間點可能就落在今年春節後，而柯文哲辭職是為了兌現對法官的承諾。黃揚明今上《國民大會》節目指出，柯文哲在今日的會後直播中有提到「希望新的黨主席跟新的中央委員一起上任」，而新的中央委員將在今年2月1日上任，因此補選成了黃國昌最關鍵的任務。黃揚明說：「民眾黨接下來補選才是關鍵，黃國昌臨危受命，這段時間要確保柯文哲的交保狀態不會被顛覆。今晚假如北檢抗告又成立，羈押庭再開就沒完沒了，所以對柯文哲來講，今天辭職就是要完成他在羈押庭內承諾法官的事情。」根據民眾黨黨章規定，代理黨主席需在半年內舉行補選，也就是不晚於今年六月底。不過，柯文哲在今日會後直播中說道：「今年是民眾黨選舉年，希望黨主席選舉結果可以在2月1日前後底定，讓新的中央委員和黨主席一起帶領民眾黨前進。」