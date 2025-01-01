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▲趙露思癱坐輪椅送醫的影片曝光後，友人也證實她罹患失語症。（圖／趙露思 微博）

▲趙露思的經紀公司今（1）日稍早發出聲明。（圖／銀河酷娛 微博）

大陸新生代女星趙露思先前被爆出癱坐輪椅送醫，後續還被友人證實罹患失語症，如今趙露思親自發聲，自爆確診憂鬱症、慘遭毒打的慘痛事蹟，更坦言自己肩負巨大壓力，曬出體重掉到36.9公斤的照片，震驚全網。如今，其經紀公司銀河酷娛也終於做出回應，指出「露思和我們對於工作規劃並無分歧」，讓粉絲傻眼，紛紛難過直呼：「能對她好一點嗎？」回顧整起事件始末，趙露思在去年（2024）被爆出癱坐在輪椅上就醫，接著友人魏笑發聲證實趙露思罹患「失語症」，所有演藝工作全面暫緩，當時中國狗仔還爆料趙露思確診重度憂鬱症，在拍攝新戲《戀人》的期間還得吸純氧支撐意識。後續友人也發聲爆料，指出趙露思身心承受著巨大壓力，還因遭到經紀公司暴力相向，而和友人求救：「救救我。」友人更坦言趙露思因為孝順而不願讓父母承擔鉅額違約金，因此選擇默默忍耐，如今事件爆發，震驚全中國，趙露思也在微博上貼出1152字長文，淚喊自己罹患憂鬱症、被勒索巨額分手費，更爆出曾因試戲沒上就遭到暴打的慘痛事蹟，還曬出藥袋，以及體重剩下36.9公斤的照片，讓粉絲心疼不已。其經紀公司銀河酷娛也終於發聲，指出資方的立場非常堅定，過去也與趙露思嘗試一起解決困難，對於外界的反饋和趙露思的指控，會深刻反省，沒想到話鋒一轉卻又表示：「我們的目標始終如一，就是以趙露思女士的身心健康為首要考慮，露思和我們對於工作規劃並無分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排。」貼文一出讓粉絲紛紛痛罵經紀公司都在說謊，更在留言區要公司主動與趙露思解約：「能對她好一點嗎？能重視一下她嗎」、「解約放人，還我趙露思」、「她該有的輿論公關團隊呢？為什麼要讓她一直被攻擊」、「解約，沒得商量！」銀河酷娛一直堅定與趙露思女士在一起應對所面臨的困難，積極解決出現的問題，我們對於各方理性的反饋建議全盤接納，並對自身工作的不足之處深刻反省和誠懇致歉。自從銀河酷娛直接負責趙露思女士經紀工作以來，我們的目標始終如一，就是以趙露思女士的身心健康為首要考慮，露思和我們對於工作規劃並無分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排及協調相關工作進行。我們對於那些無中生有，惡意詆毀的行為絕不容忍，並對那些受到無端傷害的朋友致以誠懇歉意。我們再次對於佔用公共資源而誠懇致歉，同時也代表露思感謝大家的關心，最後誠摯希望大家能給予露思一些休養的時間和空間，靜候歸來。再次感謝大家的體諒與支持，祝大家新年快樂。