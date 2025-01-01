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▲昆凌曬出與周杰倫的2024年度回顧，私下以「阿Chou」稱呼老公，並透露去年十一月與朋友到倫敦工作，「辛苦爸比在家帶娃半個月，回家得好好獎勵他。」（圖／翻攝自昆凌IG）

▲周杰倫也回顧2024年的精彩片刻，有4張都是與昆凌相關的照片，閃得粉絲不要不要的！（圖／翻攝自自周杰倫IG）

華語天王周杰倫與女星昆凌自2015年結婚，距今兩人婚姻長跑10年，感情仍十分甜蜜，婚後經常在社群上分享生活的昆凌，昨（31）日是2024年的最後一天，她曬出夫妻倆年度回顧一一細數，佈滿愛意的生活點滴成了美好回憶，叫人看了羨慕不已，值得一提的是，昆凌私下稱呼周杰倫的暱稱還因此曝光，帶點俏皮又世俗的「阿Chou」一詞與在舞台上風靡萬人的周杰倫有著強烈反差，她更曝光夫妻倆在去年11月的小情趣，甜喊「回家好好獎勵」，超大閃光彈讓人難以招架。昆凌回憶起2024年的精彩片刻，1月到巴黎感受到溫暖的冬日陽光，月底回到墨爾本，在球場邊見證了辛納奪冠的那一刻，2月與家人團聚過新年，「無論在哪裡，有家人就有溫暖」，3月好朋友們齊聚墨爾本，熱鬧又快樂，「孩子靠在一起看海的背影，真的太可愛了，怎麼能不留下一張照片呢？」到了4月，周杰倫在日本舉辦演唱會，「阿Chou的日本巡演遇上了櫻花季，牽著他的手走過飄滿櫻花花瓣的街道，承諾今年冬天還要一起回到日本滑雪」，其中昆凌以「阿Chou」稱呼老公周杰倫，私下親暱稱呼足見小倆口浪漫愛意十足。昆凌繼續分享道，去年5月份在母親節收到四個寶貝親手做的禮物，令她感動不已，6月則為孩子們慶祝生日，「媽媽的心裡滿滿都是愛」，7月全家趁著暑假旅遊，去了迪拜、希臘、義大利及波西塔諾小鎮，留下了深刻印象，8月為31歲生日，不僅完成了一場追鯨冒險，朋友們也為昆凌實現夢想，9月在深圳為媽媽慶祝生日，10月第一次來到烏魯魯，特別為父親準備生日驚喜，11月與朋友到倫敦工作，「辛苦爸比在家帶娃半個月，回家得好好獎勵他」，12月「阿Chou在台北大巨蛋完成了四場演唱會」，並帶著孩子們實現年初的約定，一起赴北海道滑雪。而另一方面，周杰倫則在IG發文寫下：「2024年的最後一天，是你們聽到我與派偉俊新歌的第一天，這個新年禮物，可以吧！」配圖曬出六宮格照片「BEST OF THE YEAR 2024」，畫面看到有4張都是與昆凌相關的照片，僅有2張是演唱會的紀錄照，完完全全彰顯周杰倫與昆凌甜蜜感情，堪稱是演藝圈最佳夫妻檔。