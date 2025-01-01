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▲根據美國媒體報導，紐約洋基和資深強打Paul Goldschmidt簽下1年、總價1250萬美元（約合4.07億元新台幣）的合約，打線已經湊滿4名曾經的MVP得主。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊近日宣布簽下七次全明星、一屆國聯MVP得主Paul Goldschmidt，以一份價值1250萬美元的一年合約取代自由球員Anthony Rizzo的空缺。洋基隊本週一正式公布這筆交易，補強了內野陣容的空缺。Goldschmidt自2011年以來效力於大聯盟，曾是亞利桑那響尾蛇的明星一壘手，過去五年效力於聖路易紅雀，並於2022年贏得國聯MVP。然而，這筆交易的消息卻在球迷間引發了複雜的反應。一位球迷在社交媒體上直言：「我還以為是佐佐木朗希的消息。」另一位球迷則對此交易表達失望：「總是要提他過去的榮譽，感覺像是在勉強說服我們接受這筆交易。」也有球迷對這筆簽約表示支持。一位留言表示：「希望他比Rizzo打得更好！」還有球迷樂觀地說：「花了這麼久才公布交易，但歡迎Goldy！希望你能帶來好表現。」除了Goldschmidt的加盟，洋基近期還簽下了外野手Cody Bellinger，以補強攻守兼備的實力，此前他們未能成功完成Juan Soto的交易。此外，洋基被傳出對Goldschmidt的前紅雀隊友Nolan Arenado感興趣，但根據《The Athletic》的報導，洋基不願接手Arenado的大部分薪資，讓這筆交易的可能性顯得渺茫。值得注意的是，球迷在洋基官方社交媒體的評論區中不斷呼籲球隊簽下更多明星球員，特別是自由球員Carlos Correa以及日本投手佐佐木朗希。一位球迷直接留言：「公布Correa的簽約吧！」另一位則坦言：「我期待的是佐佐木朗希。」