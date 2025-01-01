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▲藝人阿翔（左）說自己是「松山郭富城」，楊繡惠（右）則說自己是「三重楊丞琳」，這讓場外的製作人忍不住笑出聲，楊繡惠氣得質問「你噗什麼！」引爆衝突。（圖／民視提供）

▲藝人檸檬、籃籃、阿翔及楊繡惠體驗製作烏魚子，過程一點都不輕鬆。（圖／民視提供）

藝人檸檬（左起）、籃籃、阿翔及楊繡惠眾人上《綜藝新時代》到雲林縣口湖鄉出外景，體驗烏魚子職人的工作，一開場籃籃直說自己是「新埔林依晨」、阿翔說自己是「松山郭富城」，楊繡惠則說自己是「三重楊丞琳」，這讓場外的製作人忍不住笑出聲，楊繡惠氣得質問「你噗什麼！」大家才直說楊繡惠比較像楊紫瓊，像楊丞琳有點差太多，而為什麼大家會報上這些名號呢？原來是今天的職人有「口湖陳意涵」的稱號，籃籃笑問：「請問是誰幫妳取的稱號？」只見可愛的職人害羞說：「我可以講實話嗎？是工作人員！」職人與藝人間逗趣的互動讓全場笑料不斷。職人林怡伶帶著大家來到了烏魚子加工廠，從醃製烏魚子開始，製作過程加工作業繁多，一點都不輕鬆，等待醃製的過程，職人帶著大家試吃創意料理「烏魚子搖搖麵」，檸檬更向前大秀三振舞，楊繡惠輸人不輸陣，現場也來了一段，讓大家看得相當過癮，接著，將烏魚子洗淨後，開始修補烏魚子，眾人大讚阿翔眼光犀利，可以看出哪裡有修補過，笑稱阿翔退休後可以當「禮儀師」。一行人也來到新榮製冰與製冰達人曾家祐見面，又鹹又甜的冰淇淋讓主持人搶成一團，阿翔和楊繡惠都還沒講完口感，杯中的烏魚子片就被籃籃拿去吃掉，阿翔瞪大眼說你急什麼？都打亂節奏了，籃籃才直白地說：「等你們講完口感也就都吃完了，那我吃什麼？」真實的回答讓大家哭笑不得，只好罰籃籃來做擠冰淇淋的工作，沒想到籃籃擠冰淇淋還差點倒掉，更在上面猛放了好幾片烏魚子，讓阿翔虧籃籃如果是老闆絕對是虧慘了！接下來達人帶大家體驗製作漁業用冰的工作，到了現場從未看過製冰過程的眾人是大開眼界。而籃籃用手拖120公斤的大冰塊，大喊要找人幫忙時，猛見到黃明志在現場！馬上向前請他來幫忙，現在大家啍著〈飄向北方〉和〈飆高音〉，只見對方一直笑場無法接話，原來這位是在製冰廠工作的外國朋友，這個製冰產業不只和烏魚子有關和整個漁業可是習習相關，載送魚貨時都需要冰塊來保冰，也因為這樣老闆要全年無休來服務漁民。