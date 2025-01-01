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▲粉絲陪著五月天一起淋雨，他們也帶給全場最特別的演唱會。（圖／相信音樂提供）

天團五月天2025年第一天就在桃園棒球場開唱，雖然今（1）日現場下起雨，不過澆不熄全場的熱情，為了感謝今天粉絲一起淋雨，寵粉的五月天今天大放送，表示「在最特別的天氣裡，給大家最特別的演唱會」，還要大家回去不要炫耀，更讓現場粉絲多點一首歌。一名抗癌成功的粉絲到場要點〈脫胎換骨〉，雖然他們一開始面有難色，不過還是開口獻唱。而這首歌是五月天和香港歌手譚詠麟在2017年一起演唱的，今天首次在五月天演唱會現場開唱。今天五月天讓粉絲點完5首歌曲，包括〈開天窗〉、〈為你寫下這首情歌〉、〈這個世界〉、〈不見不散〉和〈哄我入睡〉，不過今天歌迷所點的都是以往很少演唱的歌曲，阿信忍不住笑說，「下雨天給你們多一點疼愛，以為你們也會疼愛五月天」，沒想到點的歌都這麼艱難，不過他們依舊寵粉，下秒又說「你們有急著回家嗎？再多點一首！」隨後他們點到一名剛抗癌成功的粉絲，只見她舉著「抗癌成功，第一次來5525，必硬香腸老闆娘周望望」的牌子，表示這次第一次聽5525演唱會，感覺很舒服。阿信隨即獻上祝福，表示「我告訴你，既然抗癌成功，就要比五月天還健康，我們還會辦到5555（演唱會），到時候要一起來，不要缺席！」歌迷隨即答應，也點播〈脫胎換骨〉，雖然五月天一開始表情有點變掉，但最後為了慶祝這名粉絲脫胎換骨，還是決定演唱，阿信也透露，這首歌今日是第一在現場演唱。五月天和譚詠麟合唱的〈脫胎換骨〉由林夕作詞、冠佑作曲，收錄在譚詠麟的專輯《欣賞》當中，發行於2017年2月14日情人節當天。雙方合作完之後，曾在「MusicRadio中國TOP排行榜頒獎盛典」合唱過一次，不過先前從來沒有出現在五月天的現場演唱會上，這次是他們在演唱會上首次演唱。