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▲尹錫悅今晚7點30分左右，向支持者們分發了一封信，文末並附上簽名。（圖／翻攝自中央日報）

韓國總統尹錫悅在2024年12月初緊急發布戒嚴，鬧出軒然大波後遭到彈劾且被停職，首爾法院更批准了調查機關針對他的逮捕令，讓外界關注尹錫悅的下一步會如何應對。尹錫悅今（1）日晚間則以一封給支持者的信的形式發聲，強調「為了保衛這個國家，將奮戰到底」，讓在野黨人士氣炸。根據韓媒《中央日報》報導，尹錫悅今晚7點30分左右，向支持者們分發了一封信，文末並附上簽名。信中寫到，「熱愛自由與民主的市民們，從新年的第一天開始，在寒冷的天氣下為了捍衛憲政秩序，大家如此積極參與，真的非常感謝」。尹錫悅還說，自由民主的真諦並非國家或政黨是主人，而是每一位國民才是主人，喊話支持者為了保衛國家，一起奮戰到底。法院批准逮捕令後，總統官邸前就聚集了一批尹錫悅的支持者，這也讓警方執行逮捕令的行動更添變數。雖然，公搜處已揚言將在1月6日期限內執行逮捕令，並警告任何試圖阻止逮捕尹錫悅的人都可能面臨妨礙公務的起訴。對於尹錫悅喊話支持者奮戰到底，在野黨共同民主黨的發言人趙承來表示，尹錫悅向聚集在總統官邸前的支持者們傳遞了這樣的訊息，極其不妥當，這清楚表明了，尹錫悅仍無法「擺脫妄想」並試圖策畫內亂。趙承來說，必須儘快逮捕尹錫悅，讓他面對法律的審判。