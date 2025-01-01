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▲江美琪自爆和老公1點不合 相處內幕全說了。（圖／華納音樂提供）

情歌天后江美琪（小美）睽違6年推出新專輯《圓的？圓的！》，近來勤跑宣傳活動，不僅昨（31）日受邀至海南三亞擔任跨年壓軸嘉賓，日前也上節目《唐綺陽談星事》，和國師唐綺陽聊到夫妻間的相處，笑說和老公在工作時會意見不合，不時會有「火花」出現，不過她也笑說，2人就是藝術家的對決，對方應該已經習慣了。江美琪帶著全新專輯《圓的？ 圓的！》重磅回歸，唐綺陽在節目中提及，這回老公林振益親擔任專輯音樂總監，原本夫妻間合作應該令人羨豔，但談到與丈夫音樂合作的過程，小美笑說：「因為我們兩個都是音樂人，在工作時有時候意見不合，真的會有一點『火花』！」唐綺陽隨即追問：「那音樂總監的他，有沒有被你的獅子座霸氣嚇到？」江美琪則苦笑表示：「目前還好，但因為之前也有過，所以他應該習慣了。」江美琪也自爆，她身為獅子座其實滿強勢的，跟同為音樂人的老公是「兩位藝術家的對決」，幸虧數年來的高手過招，讓這次合作相當順利，她也笑說：「還沒機會露過獅子的霸氣！」而憂國憂民的唐老師也提到，近期很常思考要推薦什麼歌曲給失戀的人，沒想到小美立刻信手拈來，推薦新專輯中的〈壞習慣〉給需要療傷的朋友。談到獅子座特質，江美琪坦言：「獅子座其實很容易被誤解，大家會覺得我很酷，好像很難接近。」上升獅子的唐老師也非常有感，補充說：「獅子座沒表情的時候，看起來很嚴肅，眼睛大、鼻子大、嘴巴大，一不小心就像在瞪人！」兩人輕鬆的對話讓觀眾倍感共鳴，也更加期待江美琪在新專輯中如何用音樂詮釋這些情感。