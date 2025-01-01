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▲ 林憶蓮近期正為了演唱會做準備，力求每個環節都要完美。（圖／索尼音樂提供）

歌后林憶蓮4年前和小11歲男友恭碩良（Jun）分手之後，鮮少出現在螢光幕前，不過她昨（31）日跨年夜也登上東方衛視跨年盛典以她獨特而深情的嗓音演繹六首金曲，包括〈至少還有你〉、〈傷痕〉、〈夜太黑〉等。林憶蓮也透露，近來一直為了巡迴演唱會做準備，燈光設計到舞台佈置都一定要力求完美。林憶蓮昨日為大家帶來了一場絕妙的金曲串燒，從〈傷痕〉唱到〈鏗鏘玫瑰〉、〈夜太黑〉、〈歸零〉，還有不可錯過的經典〈至少還有你〉，全場也一起溫暖大合唱，林憶蓮用她的歌聲喚醒了無數人心中關於愛與夢想的記憶，〈分分鐘需要你〉的舞台愛意無限，也讓人回味無窮。不僅跨年演唱會，林憶蓮的「迴響Resonance」2025巡迴演唱會也在緊鑼密鼓地籌備中，自12月24日演唱會官宣以來，歌迷們就已經滿懷期待等待。為了給觀眾帶來無與倫比的視聽盛宴，演唱會的幕後團隊傾注了大量心血，從燈光設計到舞台佈置，每一處細節都力求完美，這不僅僅是一場演唱會，更是一次心靈的旅程，一場關於音樂與夢想的盛宴。