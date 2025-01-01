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日本近年受到少子化與高齡化的影響，許多社會傳統與價值觀正在改變，像是民眾於元旦到百貨公司門口排隊買福袋，這習慣由來已久，但是2025年元旦不少百貨公司選擇放假，在過去十分罕見。根據日媒《富士新聞台》報導，Sogo和西武百貨自2013年起，所有分店均會在元旦營業，但今年10家分店中有4家在元旦放假。如此轉變是為了因應工作方式改革及提升員工滿意度的新方針，至於明年將如何安排，將根據今年的銷售業績及顧客意見再進行調整。Sogo和西武百貨並非特例，不少其他百貨公司也有變化，像是大丸松坂屋和高島屋在2025年元旦增休一日，變成兩日連休，也是20多年來首次。不僅如此，東京部分超市也於元旦休息，有社長透露，因為人力調度困難，乾脆關店停業一天。對於這樣的轉變，有消費者直言感到有些不便，但也有民眾認同盡可能讓每個人都休假是個好主意。另外，對於那些元旦仍然維持營業的百貨公司來說，今年的福袋也和往年不同，受到物價上漲影響，更具經濟實惠感的福袋需求增加，像是食品類的福袋就大受歡迎。同時，預計來自海外旅客的銷售額也將超越去年，提振福袋買氣。