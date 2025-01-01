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▲小應演出《海角七號》爆紅，也是樂團「夾子電動大樂隊」主唱。（圖／翻攝自應朗丰臉書）

▲小應（左二）轉行當房仲，從基層開始做起。（圖／應朗丰臉書）

54歲男星小應（應朗丰，原名：應蔚民）因演出《海角七號》中的「水蛙」一角為人所知，充滿才華的他同時也是樂團「夾子電動大樂隊」主唱，然而去年（2024）他暫別演藝圈，轉行去當工程師，2025年才剛開始，他又在元旦當天宣布新身分，他再度轉換跑道當房仲，還是從最基層慢慢做起，「新年快樂，2025房仲人生上路。」小應2008年因為演出《海角七號》爆紅，從此戲約不斷，年收入更一度達到百萬，但卻因為酗酒問題導致婚姻破碎，甚至賠上事業，年薪也掉到50萬以下，人生陷入低潮，因此淡出演藝圈，轉行去做其他行業，去年他曾在臉書發文宣布找到工程師工作，但事情進行並不順利，無法在短期之內達成，且他還有年齡限制問題，無法花好幾年考公職，最後只能無疾而終。如今小應再度發文宣布，他有了新工作，且去年底已經通過不動產營業員資格考試，將不動產營業員執照拿到手，他宣布：「新年快樂，2025房仲人生上路。」他表示，自己新的一年會轉戰房仲業，從最基層做起，元旦就開始上班，「我一定能當個令人信任的好房仲，小應房仲，我來服務了。」貼文一出，不少粉絲都留言為他加油打氣。小應過去曾分享，自己是因為和前經紀人意見分歧，才會導致他被圈內封殺，進而發現演藝圈的合約問題非常嚴重，下定決心想考取律師執照，進一步改善大環境，儘管本來有考公職的打算，但最後還是敗在年齡，因為考慮到已經50幾歲，沒有時間再花好幾年讀書，因而放棄這條路。