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▲護堂的長輩們在照服員的協助之下坐著輪椅來參加升旗典禮活動。（圖／岡山榮家提供）

岡山榮家今(1)日舉行中華民國114年元旦升旗典禮，榮住民長輩在照服員的招呼下，個個精神飽滿、手持小國旗及穿戴國旗圍巾、帽子等，養護堂的長輩們在照服員的協助之下也來參加升旗典禮活動。天候雖然有些冷，但為了迎接並見證114年的第一天，低溫也擋不住長輩參與每一年元旦升旗的熱情， 因為今天是屬於中華民國過全體國人值得慶賀的日子。今年岡榮的元旦升旗典禮，特別邀請燕巢區大家長吳進興區長、好厝邊燕巢國中校長謝慧珍、安招里里長李金福及高雄市後備第一旅官兵代表共同參與。受邀貴賓看到長輩們或是自行徒步或由照服員攙扶或是坐著輪椅的場面，都為老人家們高昂的愛國情操所感動。當升旗時刻一到，榮家主任李文國及受邀貴賓們共同引領長輩們齊聲高唱國歌、向國旗敬禮及合唱梅花愛國歌曲時，讓岡榮114年升旗典禮的來到最高潮。為了讓今(114)年元旦升旗的活動更為多元，岡榮升旗典禮的活動還邀請前峰國中家長志工太鼓隊帶來充滿朝氣的「擊鼓賀新歲」太鼓表演，以撼動生命的氣勢與節奏，撞擊著聆聽者的心，讓人精神振奮，與會的長輩個個彷彿充滿了力量，為新的1年注入滿滿的元氣。此外，屏東薩庫拉樂團也在太鼓隊表演後帶來的連串流行動人的薩克斯風演奏，讓略帶寒風的114年元旦岡榮家區更增添了許多美妙音符共同迎接114年的到來。升旗活動同時還有各堂隊自製的各類美食攤位，有燒燙燙的麻油雞湯、熱騰騰的肉包子、令人吮指回味的眷村美食以及委外團膳公司為長輩們準備的杏仁茶配菠蘿麵包，讓長輩們在參加升旗典禮之外還能欣賞表演嚐盡美食。