我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安娜迪阿瑪斯（右）的打鬥身手，是《捍衛任務：復仇芭蕾》的一大看點。（圖／車庫娛樂提供）

▲劉以豪（右）與袁澧林在《山忌 黃衣小飛俠》扮演在山中碰到詭異事件的小情侶。（圖／威視電影提供）

▲真人版《馴龍高手》被讚在畫面還原卡通版的程度上很令粉絲滿意。（圖／UIP提供）

▲《28年毀滅倒數》是《28天毀滅倒數》的最新續集，粉絲開心等超過20年終於等到它要上映。（圖／索尼提供）

▲古天樂在《私家偵探》扮演落魄的偵探，原本幫客戶抓姦，竟查到自己的妻子出軌，還被捲進連環殺人案中。（圖／華映娛樂提供）

▲布萊德彼特（右）在《F1電影》碰上自命不凡、不聽勸導的驕傲新秀，需要彼此磨合。（圖／華納兄弟提供）

▲《窒友梅根2.0》中的梅根經過全新升級，也碰上新的恐怖對手。（圖／摘自IMDb）

▲6月熱門電影上映資訊表。（圖／NOWnews製)

6月的電影市場，正式進入暑期影片票房大戰熱季，本月分片單最明顯的特色就是「續集、相關影片多到滿出來」，包括《捍衛任務》、《小子難纏》、《窒友梅根》、《名偵探柯南》、《28天毀滅倒數》等系列都有最新相關作品登場，從卡通翻拍為真人版的《馴龍高手》，也是再度呈現觀眾已經熟悉的故事，這或許是全球影壇「題材荒」的證明，卻不代表編導們的創意全都枯竭，畢竟要在觀眾熟知的模式裡再創新的噱頭，還是需要花一番心思，觀眾可以好好看看，6月的這些大片，有哪幾部達成了上述的需求，它們應該也會是賣座戰爭的贏家。基努李維的招牌代表系列之一《捍衛任務》，將要推出各方矚目的番外篇《捍衛任務：復仇芭蕾》，由曾演出《007 生死交戰》、《金髮夢露》的古巴性感女星安娜迪阿瑪斯挑大樑，基努李維助陣，兩人在預告裡有對手戲，正片中又會是何種關係？是片子吸引觀眾進場的一大噱頭。當然安娜扮演致命女殺手，動作場面刺激、過癮，也能讓純粹追求娛樂的影迷得到滿足。除了他們之外，《陰屍路》中的「十字弓男」諾曼李杜斯、「少女時代」秀英等也軋上一角，片子由擅長拍女性動作的《決戰異世界》系列連恩懷斯曼執導，和基努李維主演的正傳應會有不同的風貌。安娜近來與超級巨星湯姆克魯斯傳出熱戀緋聞，剛好兩人的新片近期都要上映，票房表現如何，也是話題焦點，《紅衣小女孩》團隊再將台灣盛行的靈異傳說改編搬上銀幕，新作《山忌 黃衣小飛俠》描述山林中出現身穿黃色雨衣的神祕客，只要跟他對到眼或是追隨他的指引，往往會更找不到方向，會就此消失在山林之間。台灣男神劉以豪與香港文青女神袁澧林飾演一對情侶，和曹佑寧飾演的登山社好友一起爬山，卻迷失方向，隱約看到穿著黃色雨衣的身影，以為得到救星，卻沒想到危險正要逼近。袁澧林撞邪後的詭異演出，直逼《紅衣小女孩》系列的許瑋甯，和劉以豪也是具有新鮮感的組合，本片將是膽大觀眾的首選，知名舊動畫重拍成真人版，已經不是很新鮮的賣點，但有別於過去觀眾看到的都是迪士尼出品，曾經和迪士尼動畫爭雄的夢工廠動畫，是第一次被改編為真人主演的版本，但這部《馴龍高手》動畫版深受歐美觀眾的喜愛，各方對於真人版的期待、要求也非常高。難得的是，預告片中呈現出的「還原度」已廣受稱讚，尤其當年聲音演出男主角「小嗝嗝」父親的傑瑞德巴特勒，真人版也回歸「現身」而非只是「獻聲」，再次詮釋這個角色，對於老粉絲絕對是大加分，也讓這部片的票房成績更受矚目。而且騎龍上天的特效場面在大銀幕欣賞格外有氣派，此片有機會成為今夏賣座奇兵，續集片的存在，象徵著觀眾對於首集濃厚的情感，就算經過幾年的時光，還是沒有完全消散，仍很關心故事之後的發展，才會讓編導再接再厲拍下去。而像幻想災難片《28年毀滅倒數》，雖然沒有距離首集真的有28年那麼久，卻也是觀眾期盼了超過20年的最新續篇，且還請回了如今已貴為奧斯卡金獎名導的首集導演丹尼鮑伊再度掌舵，無怪乎會成為今夏影迷期待最高的續集大片之一。首集男主角席尼墨菲現在也已是奧斯卡影帝，雖然不確定是否真的再度回來，片中換上另一批實力派的演員掛帥，描述首集的病毒災難蔓延後，一群倖存者生活在一座戒備森嚴小島上，當其中一人離開島嶼執行前往大陸市中心的任務時，因而發現了外部世界的祕密與真相，目前已是港片中流砥柱的古天樂，新作品接連不斷登場。在《私家偵探》中他扮演有些不修邊幅的私家偵探，本來只是要幫客戶抓姦，意外發現自己的妻子出軌，因此從另一位客戶交託的案子中暫時離開，卻因而被捲進連串殺人案中，必須設法查出真相。曾兩度獲得金馬獎最佳男配角的劉冠廷，扮演查案的警員，與古天樂同台飆戲，組合充滿新鮮感，情節的發展也有足夠的趣味，《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞擔任監製，幾乎是日本動畫迷絕對不會錯過的《名偵探柯南》系列，每有新的電影劇場版續篇，都能夠開出亮麗票房，本集也不例外，在日本已經賣破百億日圓，台灣的成績也被寄予厚望。《柯南》粉絲每次進到戲院中，就像是和熟識許久的老友再次聚會，總能得到熟悉又親切的感覺。本集描述長野縣警大和敢助在雪山中追捕「某名男子」，左眼不幸受到槍擊，隨即被雪崩所埋沒。10個月後，國立天文台野邊山設施所屬研究人員遭人襲擊，從雪崩中奇蹟生還的大和敢助與同事上原由衣，趕往現場進行調查，但天文台巨型天線一啟動，敢助受傷的左眼卻突然感受到劇烈疼痛，案情充滿懸疑、波折，暑期影片最重要就是娛樂性，標榜速度、刺激的賽車影片，自然相當符合這個需求，歷來也不少好萊塢男巨星演出過這樣的影片，大家印象最深刻者之一，莫過於30多年前湯姆克魯斯主演的《霹靂男兒》，這部片的製片傑瑞布魯克海默多年後再度回來拍賽車片，還找了《捍衛戰士：獨行俠》導演約瑟夫考辛斯基，感覺上就該是他們和阿湯的再度攜手，但片子的男主角偏偏是另一位資深帥哥布萊德彼特。小布在片中扮演年輕時曾經受看好、卻意外陷入職業生涯低潮的老牌車手，重新再被說服回到賽場，碰到目空一切的新秀，彼此之間又不得不一起攜手，在組隊比賽的過程中，衝突不斷，但也讓他們都學習到人生的課題，兩年多前的春節，台灣觀眾首度見識到《窒友梅根》裡會產生自我意識、自我進化到變成恐怖殺人機器的玩偶娃娃梅根，雖然嗜血、充滿高度危險性，卻也會跳著讓人印象深刻的魔性之舞。現在梅根再度歸來，卻有可能立場翻轉，它在續集《窒友梅根2.0》裡也確實變成更升級的版本，因為當初用來打造它的技術遭到一家國防承包商竊取，並用來開發軍用機器人艾蜜莉亞，艾蜜莉亞也毫不意外產生了自我意識，開始獵殺自己的創造者，並試圖發動人工智慧叛變。眼看艾蜜莉亞可能威脅梅根創造者之一潔瑪的生命安全，潔瑪的外甥女凱蒂說服她將梅根升級，來對戰艾蜜莉亞，變成一場奇妙的全新大戰，