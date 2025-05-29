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▲▼姜海琳（如圖）氣質又漂亮，爆出熱戀李東健後，引起關注。（圖／姜海琳官網）

李東健情史+介紹 戲劇圈的發電男神

姜海琳介紹 南韓演員、知名度上升中

44歲「韓流男神」李東健2020年跟趙胤熙（趙允熙）離婚後，今（29）日爆出跟小15歲的演員姜海琳戀愛ING，但女方的公司選擇以「演員的私生活無法確認」來回應外界，沒有承認也沒有否認的舉止相當曖昧，引起陣陣討論。根據《SPOTV News》報導，44歲的李棟健與29歲的姜海琳正在交往，他們會在江南一帶約會，牽手散步，絲不避諱周遭目光，但姜海琳的公司則表示：「演員的私生活，無法確認。」無法跟媒體交代藝人的戀情。李東健2016年拍攝《月桂樹西裝店的紳士們》與趙胤熙飾演情侶，該劇完結後2人假戲真做，沒有舉辦婚禮就登記結婚，沒多久趙胤熙宣布懷孕，孩子的胎名為紅豆包，與他們在劇中的設定相同。婚禮則於2017年9月補辦，3個月後的12月14日女兒出生，但這段婚姻最終在2020年5月22日結束，2人表示是因「性格不合」協議離婚，女兒的撫養權歸趙胤熙所有。離婚後，李東健曾有一段時間未推出新作，不過在SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中，他透露實際上自己一直在工作，只是因為作品播出時間的關係，才讓外界誤以為他有空白期。此外，趙胤熙也在JTBC節目《勇敢的Solo育兒-我來養大》提到，「女兒每週至少會見爸爸1次，並且受到很多愛。」所以關於他的育兒態度並無太大爭議，甚至還讓大眾對李東健的好感度大大提升。李東健也因為與多位女星公開戀愛而聞名。他最知名的一段戀情，是與韓智慧在拍攝《新娘18歲》時相識，2人之後公開戀情，甚至還在戀愛期間合作主演電影《我的B型男友》，但最終分手收場。之後，他也曾與車藝蓮、T-ara成員智妍（芝妍）交往，最終情定趙胤熙。沉寂多年的李東健，今年3月與新成立的演藝經紀公司「W+（더블유플러스）」簽訂專屬合約，並於上個月在濟州島開設咖啡廳。1996年出生的姜海琳，2017年以網劇《偶像權限代理》出道，透過2019年KBS Joy節目《戀愛的干預》第二、三季嶄露頭角，2022年以Netflix影集《命定之人》獲得好評，最新作品則為河正宇執導、4月上映的電影《喬王出任務》。