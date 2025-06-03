大家今天過得好嗎？今天6月3日是個特別的日子，不只是聯合國訂的「世界自行車日」（World Bicycle Day），也是台灣的「禁菸節」，還是烏干達的「烈士節」。世界自行車日、禁菸節為什麼要訂在6月3日？《NOWnews》整理由來典故一次看，特別提醒，新北河濱租自行車最高半價不限時爽騎，優惠一連3天。不過，要注意騎腳踏車（自行車）有一禁區不能騎，亂騎最高會被罰1200元，愛注意喔！
6月3日世界自行車日，訂在這一天由來是什麼？
聯合國在2018 年4 月宣布，每年6 月3 日為「世界自行車日」，目的是推廣自行車作為健康、環保且永續發展的交通方式。 這個節日的起源來自於波蘭社會科學家萊謝克·西比爾斯基（Leszek Jan Sibilski）的提議，獲得了56 個國家的支持。
6月3日台灣禁菸節，訂在這一天由來是什麼？
起源是1839年、清朝的道光十九年時，林則徐為欽差大臣前往廣州查禁鴉片，想要禁絕鴉片貿易以遏制白銀外流。林則徐一方面武力封鎖外國商館、強制外商繳交鴉片並簽署保證書以後不再進口，一方面拘拿中國的鴉片販子與吸食者、收繳民間菸具。
6月3日，道光皇帝命令林則徐在廣州虎門（現為東莞的一部分）當眾銷毀鴉片，道6月25日結束，共歷時23天，銷毀鴉片1萬9187箱又2119袋，總重量237萬6254斤（清朝時的「斤」約為596.816克）。這在歷史上被叫做「虎門銷煙」。中華民國政府後來就把虎門銷菸的開始日期6月3日定為禁菸節，但只紀念，不放假。
世界自行車日優惠：新北河濱自行車半價騎
◾新北市高灘處響應世界自行車日，6月2日至4日到新北河濱租借站租車，使用FunBike Maji APP租車及電子支付，當日歸還不限還車站點、不限騎乘時間，與新北河濱租借站合影上傳個人社群網站（Facebook、IG等），並標註「#603世界自行車日」或「#June3WorldBicycleDay」，即可獲得折扣優惠。拜訪1個租借站享9折、3個租借站享7折、5個租借站（含）以上享有5折優惠。
◾交通部觀光署邀請國內公共自行車業者（YouBike、MOOVO）共同推出「民眾揪騎讚聲」、「各地共騎響應」及「限時租騎抽禮」等活動。「民眾揪騎讚聲」活動期程為4月1日至6月2日，只要租借YouBike或MOOVO公共自行車，並完成跨站或同站借還5分鐘以上的流程，累計騎乘滿30次即可參與抽獎。
另外在6月3日前一週及活動當日將另外推出「各地共騎響應」及「限時租騎抽禮」等活動，有機會獲得澎湖雙人來回機票及自行車友善旅館飯店雙人住宿券，激勵大家以行動支持在地觀光。
自行車「這1處」不能騎，最高罰1200元
根據交通部在2018年的調查，台灣12歲以上經常騎自行車的人口約511萬，其中以「北 部地區」210 萬人(占41.1%)最多，「東部地區」14 萬人(占2.7%)最少。騎自行車者最主要活動型態以「休閒、運動」（41.8%）。平均每戶擁有自行車 1.24 輛；推估國內民眾擁有 1016 萬輛腳踏自行車，46 萬輛電動自行車及 14 萬輛電動輔助自行車。
不過，要注意自行車（腳踏車）屬於「慢車」，騎乘時要遵守相關規定。台北市交通局曾在臉書粉專「臺北交通大家談」分享，騎自行車要注意以下5個通行空間守則。同時，騎自行車也不能闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、在騎樓騎乘，違規者會被罰300元以上1200元以下罰款。
1.行人與自行車共道：人行道以行人通行為原則，「人車共道」是例外開放，因此自行車騎士雖然可以騎乘，但仍需以行人為優先，不可催促行人，必要時自行車騎士須配合減速慢行或下車牽引。
2.自行車專用道：設有自行車專用道時，應騎乘在自行車專用道。
3.慢車道或最外側車道：騎乘於車道時，自行車應騎乘於慢車道或最外側車道的右側路邊，並應順向騎乘，不可逆向，以避免發生危險。
4.騎樓：專供行人通行之人行道類別，是行人專屬的路權，自行車輛不可騎乘。
5.穿越道路：有自行車穿越道才可騎乘，無穿越道請牽行。
自行車品牌世界排行，前兩名都在台灣
根據《法國國際廣播電台RFI》2024年的報導，直言台灣島已經成為世界自行車產業，「如果說台積電巨頭的半導體工廠在這個東南亞小島上無所不在，那麼自行車巨擘捷安特（Giant ）和美利達（Merida）及其下游的分包商就是台灣的第二經濟，就台灣的肺部」。
經濟部產業發展署公布的「2024台灣最佳國際品牌價值」榜單，前25名總體價值達147.55億美元，不但創下連續5年超越百億美元的成績，其中有3家自行車業者上榜，分別是第六的巨大集團，第十三的美利達，第十七的正新橡膠。
巨大集團（捷安特）以7.44億美元（約新台幣221.86億元）的品牌價值，再次榮登「台灣國際品牌第六名」，連續三年維持第六名。美利達（MERIDA）則以 4.6 億美元（約新台幣137.17億元）的品牌價值，榮登 2024 年台灣最佳國際品牌第 13 名。該榜單中，華碩電腦（ASUS）連續13年蟬聯冠軍。
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聯合國在2018 年4 月宣布，每年6 月3 日為「世界自行車日」，目的是推廣自行車作為健康、環保且永續發展的交通方式。 這個節日的起源來自於波蘭社會科學家萊謝克·西比爾斯基（Leszek Jan Sibilski）的提議，獲得了56 個國家的支持。
6月3日台灣禁菸節，訂在這一天由來是什麼？
起源是1839年、清朝的道光十九年時，林則徐為欽差大臣前往廣州查禁鴉片，想要禁絕鴉片貿易以遏制白銀外流。林則徐一方面武力封鎖外國商館、強制外商繳交鴉片並簽署保證書以後不再進口，一方面拘拿中國的鴉片販子與吸食者、收繳民間菸具。
6月3日，道光皇帝命令林則徐在廣州虎門（現為東莞的一部分）當眾銷毀鴉片，道6月25日結束，共歷時23天，銷毀鴉片1萬9187箱又2119袋，總重量237萬6254斤（清朝時的「斤」約為596.816克）。這在歷史上被叫做「虎門銷煙」。中華民國政府後來就把虎門銷菸的開始日期6月3日定為禁菸節，但只紀念，不放假。
世界自行車日優惠：新北河濱自行車半價騎
◾新北市高灘處響應世界自行車日，6月2日至4日到新北河濱租借站租車，使用FunBike Maji APP租車及電子支付，當日歸還不限還車站點、不限騎乘時間，與新北河濱租借站合影上傳個人社群網站（Facebook、IG等），並標註「#603世界自行車日」或「#June3WorldBicycleDay」，即可獲得折扣優惠。拜訪1個租借站享9折、3個租借站享7折、5個租借站（含）以上享有5折優惠。
◾交通部觀光署邀請國內公共自行車業者（YouBike、MOOVO）共同推出「民眾揪騎讚聲」、「各地共騎響應」及「限時租騎抽禮」等活動。「民眾揪騎讚聲」活動期程為4月1日至6月2日，只要租借YouBike或MOOVO公共自行車，並完成跨站或同站借還5分鐘以上的流程，累計騎乘滿30次即可參與抽獎。
另外在6月3日前一週及活動當日將另外推出「各地共騎響應」及「限時租騎抽禮」等活動，有機會獲得澎湖雙人來回機票及自行車友善旅館飯店雙人住宿券，激勵大家以行動支持在地觀光。
自行車「這1處」不能騎，最高罰1200元
根據交通部在2018年的調查，台灣12歲以上經常騎自行車的人口約511萬，其中以「北 部地區」210 萬人(占41.1%)最多，「東部地區」14 萬人(占2.7%)最少。騎自行車者最主要活動型態以「休閒、運動」（41.8%）。平均每戶擁有自行車 1.24 輛；推估國內民眾擁有 1016 萬輛腳踏自行車，46 萬輛電動自行車及 14 萬輛電動輔助自行車。
不過，要注意自行車（腳踏車）屬於「慢車」，騎乘時要遵守相關規定。台北市交通局曾在臉書粉專「臺北交通大家談」分享，騎自行車要注意以下5個通行空間守則。同時，騎自行車也不能闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、在騎樓騎乘，違規者會被罰300元以上1200元以下罰款。
1.行人與自行車共道：人行道以行人通行為原則，「人車共道」是例外開放，因此自行車騎士雖然可以騎乘，但仍需以行人為優先，不可催促行人，必要時自行車騎士須配合減速慢行或下車牽引。
2.自行車專用道：設有自行車專用道時，應騎乘在自行車專用道。
3.慢車道或最外側車道：騎乘於車道時，自行車應騎乘於慢車道或最外側車道的右側路邊，並應順向騎乘，不可逆向，以避免發生危險。
4.騎樓：專供行人通行之人行道類別，是行人專屬的路權，自行車輛不可騎乘。
5.穿越道路：有自行車穿越道才可騎乘，無穿越道請牽行。
自行車品牌世界排行，前兩名都在台灣
根據《法國國際廣播電台RFI》2024年的報導，直言台灣島已經成為世界自行車產業，「如果說台積電巨頭的半導體工廠在這個東南亞小島上無所不在，那麼自行車巨擘捷安特（Giant ）和美利達（Merida）及其下游的分包商就是台灣的第二經濟，就台灣的肺部」。
經濟部產業發展署公布的「2024台灣最佳國際品牌價值」榜單，前25名總體價值達147.55億美元，不但創下連續5年超越百億美元的成績，其中有3家自行車業者上榜，分別是第六的巨大集團，第十三的美利達，第十七的正新橡膠。
巨大集團（捷安特）以7.44億美元（約新台幣221.86億元）的品牌價值，再次榮登「台灣國際品牌第六名」，連續三年維持第六名。美利達（MERIDA）則以 4.6 億美元（約新台幣137.17億元）的品牌價值，榮登 2024 年台灣最佳國際品牌第 13 名。該榜單中，華碩電腦（ASUS）連續13年蟬聯冠軍。