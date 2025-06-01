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28歲徐小姐工作忙碌，長期憋尿又少喝水，日前突然出現小便灼熱及血尿，趕緊就醫並服藥，待症狀緩解，便自行停藥，結果很快復發，2度就醫後乖乖把藥吃完才痊癒；醫師說，女性因尿道短、靠近肛門，天生較男性更容易感染泌尿道，復發機率也高，故接受治療後更須走完療程。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，泌尿道感染是臨床最常見的排尿疾病，涵蓋膀胱炎與尿道炎，患者會感到灼熱、頻尿、解尿不淨，嚴重時甚至會有血尿，而女性因解剖構造特性，尿道僅約4公分，位置貼近肛門，細菌更易入侵，終身感染機率遠高於男性，尤其青春期到更年期之間，感染風險特別高；至於男性，則是年輕時較不易感染，但隨年紀增長、攝護腺肥大出現，與女性比例會拉近。泌尿道感染主要為細菌經尿道上行造成，當發炎無法及時控制，可能造成反覆感染，導致膀胱功能失調，甚至擴及腎臟，引發腎盂腎炎等嚴重併發症，故當感染發生，應力求快速緩解並防止惡化。不少人不解為何感染反覆出現？蔡樹衛解釋，最常見原因是未完整服藥，或症狀緩解後便自行停藥，導致細菌未完全清除；此外，若有憋尿、衛生習慣不良、性行為後未排尿，或有結石、糖尿病、免疫力低下等狀況，都會成為反覆發作的誘因。蔡樹衛表示，泌尿道感染雖多能治癒，但不可忽視潛在風險，因為每次發作都是對膀胱的刺激與損傷，長期下來恐造成功能下降，特別是女性，生活中若長時間久坐不動、忽略如廁時間、不當清潔方式、經常性壓力等，皆恐提升感染風險。蔡樹衛提醒，正確預防應從日常做起，包括不憋尿、多喝水、避免過度清洗陰部、性行為後排尿，出現症狀時儘速就醫且完整服藥，方可從源頭減少泌尿道感染。