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▲6成重症住院案例都發生在6個月以下寶寶，感染後還可能提高終身氣喘風險，建議孕婦於產檢期間主動接種疫苗。（示意圖／取自 Pixabay ）

出生僅滿月的男嬰出現輕微咳嗽，卻在短短48小時內血氧急降至88%，緊急送入加護病房治療，對此醫師說，造成重症的元兇為「呼吸道融合病毒（RSV）」，目前無特效藥，6成重症住院案例都發生在6個月以下寶寶，感染後還可能提高終身氣喘風險，建議孕婦於產檢期間主動接種疫苗，加強寶寶保護。收治病例的台北榮總兒童重難罕中心主任曹珮真說，這名寶寶因RSV感染就醫，住院期間有8天需供氧治療，直到第11天才康復返家；她表示，RSV全年皆有病例，對嬰幼兒呼吸道傷害尤其嚴重，一般感染後2至3天內，病毒便能大量破壞上皮細胞，導致分泌物阻塞支氣管，引發呼吸窘迫、哮喘、厭食等症狀，若未及時處理，恐引發細支氣管炎與急性肺炎。曹珮真強調，6成進入加護病房的RSV病例皆為0~6個月新生兒，且病程快速，重症住院時間甚至長達20天，須全天候照護，對於正值哺乳的母親與雙薪家庭，無論生活節奏、家庭資源都將承受巨大壓力。更令人憂心的是，1歲內感染RSV的寶寶，日後在7歲時確診氣喘的機率，竟是未RSV感染孩子的10倍，且長期研究發現，這些病童至18歲仍可能出現喘鳴與過敏性氣喘，殃及成年階段的健康。馬偕醫院婦產部主任黃建霈建議，孕期接種RSV、流感、新冠與百日咳疫苗，有助媽媽將抗體透過胎盤傳給寶寶，降低新生兒感染風險，呼籲家長施打疫苗，這將是送給寶寶最早也最重要的健康禮物。