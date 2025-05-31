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▲Energy（如圖）昨為世壯運閉幕典禮獻唱多首夯曲。（圖／相信音樂提供）

▲Energy（如圖）自嘲是「壯年男子團體」，成員Toro還貼心地用英文為大家介紹Energy，惹得全場笑料。（圖／相信音樂提供）

▲Energy（如圖）發行最新舞曲〈馬上去〉，再掀一波潮流舞蹈旋風。（圖／相信音樂提供）

本土唱跳天團「Energy」昨（30）日擔任「2025雙北世界壯年運動會（世壯運）」閉幕典禮壓軸嘉賓，一連帶來〈Here I Am〉、〈放手〉、〈同病相戀〉等夯曲，更驚喜獻唱新歌〈馬上去〉，繼〈星期五晚上〉的「16蹲」後，再創新潮流舞步，洗腦的副歌搭配向前奔馳的舞蹈動作，讓大家看一遍就會馬上唱、馬上跳，為世壯運劃下精彩又熱鬧的句點。Energy此次特別為世壯運設計全新舞蹈編排，攜手20位專業舞者、結合運動競賽概念，以超殺經典舞曲〈Here I Am〉、〈放手〉氣勢磅礴登場，緊接著獻唱〈同病相戀〉及最新舞曲〈馬上去〉，5位成員坤達、書偉、Toro、牛奶及阿弟的滿滿能量與爆棚唱跳魅力征服全場，場面動感萬分！特別的是，當Energy唱到〈馬上去〉時，現場陷入最高潮，原來這首新曲昨才熱騰騰上架，全球首演獻給世壯運的舞台，Energy分享，「〈馬上去〉這首歌很符合世壯運的標語『運動無界，人生無限』，如果有夢想，只要跟著你的心，現在馬上去！」引爆台下選手與粉絲狂歡。不同於高難度的「16蹲」，Energy這次將舞蹈設計得簡單俐落，希望讓全年齡的歌迷都能輕鬆上手，帥氣帶勁節奏與洗腦舞步，準備再讓大家瞬間上癮，而在日前釋出新曲預告時，許多網友笑稱好像聽到「瑪莎去」、「馬殺雞」，引人注目的話題掀起粉絲們熱烈討論。適逢壯年的Energy自嘲是「壯年男子團體」，牛奶興奮表示，「可以來參與演出非常開心，身邊也有朋友來參加比賽，看到許多人有夢想、努力不懈的精神，希望大家也都可在生活當中馬上去實踐！」而現場也有許多來自世界各地的選手，Toro貼心地用英文為大家介紹Energy，惹得全場笑料。