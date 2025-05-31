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艾融遭影射小三！露面吐心聲：很想哭

▲艾融（如圖）遭影射成富商小三，稍早露面吐心聲，「很想哭！怎麼會這樣⋯⋯應該不關我的事吧。」（圖／記者吳翊緁攝影）

▲艾融（如圖）駁斥爆料內容，「關於節目上的內容，看到一些誤會開始擴散，在這裡一次說清楚：不是我！」（圖／記者吳翊緁攝影）

啦啦隊女孩「小三疑雲」延燒！身分線索曝光

近日啦啦隊女孩「成富商小三」風波延燒，知名律師李怡貞爆料1名身高不到160公分，形象甜美可愛的現役啦啦隊員，介入某富商婚姻，甚至為其懷孕墮胎，事件一爆發，遭影射的艾融、禾羽、琳妲及孟潔等人，先後透過社群否認此事，如今矛頭又指向「樂天女孩」成員Dora，引發軒然大波。艾融今出席一日店長活動，以一身純白絲絨洋裝亮相，狀態與氣色不錯，手拿玩偶在大批媒體鏡頭前擺拍，與現場不少粉絲互動同歡，會後艾融受訪被問及啦啦隊小三風暴，自己慘受影射心情如何？她坦言看到事件當下「覺得怎麼會有這樣的事情？」並坦言心情受到影響，艾融也鬆口，自己十分驚訝受到影射，「我想說『欸，應該不關我的事吧？』但看到大家影射到我，真的超級驚訝。還有粉絲留言說『她沒出來講，是不是有鬼』，我不想被誤會，就趕快出來聲明。」下秒被問到有無關心Dora？艾融直言自己是MC主持人，因此跟啦啦隊女孩們沒有過多聯繫及互動，不過隨即感性道，「大家真的很努力！默默幫她們加油！」心境十分感慨。事實上，風波一爆發，艾融受到不少聲音謠傳影響，她即透過IG動態發聲明駁斥，「關於節目上的內容，看到一些誤會開始擴散，在這裡一次說清楚：不是我！」並強調自己沒有養過寵物，呼籲大眾、網友勿任意投射對象，「謝謝大家的理解與尊重。」回顧爆料內容，李怡貞透露該名啦啦隊女孩是長頭髮、身高不到160公分，形象甜美可愛，曾與林襄同框，現役啦啦隊員，曾經或現為「樂天女孩」的一員，還曾參與過小S、吳宗憲節目的錄製，隨後網上再流傳出該名女孩小有名氣，IG粉絲數在30萬人左右，以英文名在行走，除了跳職棒外，也兼跳職籃，且曾在節目裡擔任隊長等線索，引發熱議。