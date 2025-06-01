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▲萊爾富針對6月1日的世界牛奶日，推出多項牛乳優惠。（圖／官方提供）

▲世界牛奶日萊爾富「來送禮」平台，同價位指定鮮乳20瓶1580元，平均一瓶不用80元。（圖／官方提供）

▲每年6月1日為「國際兒童節」，又稱為「國際兒童保護節」，源自1949年國際民主婦女聯合會的提議，主要在緬懷二戰中因戰禍受害的兒童。（示意圖／取自PhotoAC）

每年的6月1日，是聯合國糧食及農業組織（FAO）所訂定的「世界牛奶日」（World Milk Day），同時也是全球多國共同歡慶的「國際兒童節」。從2001年世界牛奶日首度舉辦以來，全球每年都有數百萬人參與相關，展現乳業對人類健康與經濟的深遠影響。而國際兒童節則源於二戰時期對戰爭下兒童的保護與紀念，至今已成為多國推動兒童福祉、倡議權益的重要節日。6月1日被賦予了多重國際意義，這一天，全球多國同步慶祝「世界牛奶日」與「國際兒童節」，兩個看似無關卻又緊密相連的節日，共同強調了營養與未來的希望。對許多國家來說，世界牛奶日帶領大眾重新認識牛奶在全球糧食、經濟和永續發展中的關鍵角色；國際兒童節則提醒世人珍惜兒童權益、守護孩子們無憂成長的權利。世界牛奶日自2001年由聯合國糧食及農業組織（FAO）發起，每年6月1日舉行，全球各國積極響應，規模逐年擴大。設立這一天，主要在提升大眾對牛奶及乳製品產業的關注，並強調對人類營養、骨骼健康、免疫力與經濟發展中的關鍵地位。牛奶被譽為全球性食物，不僅滋養著各年齡層，也維繫著超過10億人的生計。世界牛奶日各國會舉辦主題宣導、乳品推廣、健康教育與永續農業座談等，強調乳製品對於解決全球營養不良，並促進農村經濟，推動食品生產責任的重要貢獻。根據FAO數據，全球超過60億人消費乳製品，顯示其產業鏈的廣泛影響力。台灣有萊爾富共同歡慶世界牛奶日，自6月1日至6月14日，多款牛奶品項，包括光泉富維他牛乳、優質蛋白牛乳（巧克力）、好朋友調味乳、果實繆謬大果粒牛乳等，祭出同價格商品買3送1、不同價位商品4件75折等促銷組合。此外，萊爾富「來送禮」平台即日起至6月9日，指定鮮乳同價位商品購買20件僅需1580元，平均一瓶不到80元，適合團購、家庭囤貨或跨店兌換，讓補貨更彈性。同步升級的「職人經典麵包」系列，無論是菠蘿麵包還是墨西哥巧克力麵包，以進口奶油製作，強調柔軟口感與濃郁奶香，即日起至6月24日，購買任一經典麵包加10元即享指定飲品。雖然台灣的兒童節訂於4月4日，但其實在每年6月1日為「國際兒童節」，又稱為「國際兒童保護節」，源自1949年國際民主婦女聯合會的提議，緬懷二戰中因戰禍受害的兒童，特別是捷克利迪策村88名無辜遇害的孩子。自1950年起，中國大陸、俄羅斯、越南等40多國將這天定為兒童節，目的是提升全球對兒童生存權、健康權與受教權的重視。1954年，兒童節的國際地位進一步提升，聯合國與多國倡議改善兒童生活條件、終結童工與保障教育，讓6月1日不僅僅是一場歡樂的慶典，更是守護未來世代的承諾，提醒世人珍惜孩子，打造更安全、友善的成長環境。