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林志炫遭疑唱功機能退步！PO現場片反擊了

▲林志炫po出自己現場演唱的影片反擊，「懷疑我機能下降的朋友，以後歡迎來我的演唱會現場，真實感受一下。」（圖／翻攝自微博）

▲中國音樂綜藝實境節目《歌手2025》昨（16）日正式播出，首集就爆冷淘汰日本大咖歌手，台灣唯一參賽者林志炫也位居第7名，險些提早打包回家。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）

為《歌手2025》留4個月檔期！林志炫歌王夢泡湯

58歲「美聲歌王」林志炫今年5月第3度參戰中國歌唱節目《歌手》，過去曾在節目中拿下亞軍的他，怎料此次在前2集中，因綜合排名墊底慘遭淘汰，不少觀眾紛紛為其抱不平，不過也有酸民直批林志炫唱功大不如以往、質疑聲帶機能明顯下降等，掀起網上2派熱議，對此，林志炫昨（30）日親上線發聲，po出自己現場演唱的影片反擊惡意，從容回應展現高情商。林志炫在《歌手2025》第二集播出後，因為前2輪綜合排名墊底慘被淘汰，唱功部分引起不少抨擊，質疑他高音顫抖不穩、聲帶機能下降，唱功大不如從前，對此，他本人聽聞後親上線發文，po出自己現場演唱的側拍影片反擊，「這是我在演唱會連唱20幾首後的安可曲〈海闊天空〉及〈Somebody to Love〉，有興趣的朋友可以試唱懷疑我機能下降的朋友，以後歡迎來我的演唱會現場，真實感受一下。」貼文中，林志炫自信強調自己的實力未減，期盼網友不要咨意攻擊，也喊話有任何質疑，可以親臨演唱會現場聆聽觀賞，而歌迷則於留言區為他加油打氣，「但凡聽過林志炫現場的，都不會說他唱功不行」、「說他機能下降的，可以來現場聽聽，連唱二十多首的狀態秒了你家哥哥姐姐」、「老大生氣氣了」、「林志炫機能行不行，現場說了算」、「聽過現場絕對是頂級的歌手」、「竟然還有人質疑林大仙的唱功！」事實上，林志炫這次在上《歌手2025》前就曾提到，自己為節目特地空下了4個月的檔期，因為去年《歌手2024》找他參賽時，林志炫正在巡演，因為錯過上一季而感到惋惜，這次林志炫才特地空下時間等著《歌手2025》邀請，怎料真的參加節目後卻也只錄了2集就要離開，令人惋惜。