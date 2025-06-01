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因為擔心俄羅斯發動進攻，烏克蘭與俄羅斯接壤的蘇米州(Sumy)當局5月31日下令強制撤離11個遭受轟炸的村莊。蘇米州政府表示：「這項決定考量到邊境社區遭到轟炸，對平民生命造成持續威脅。」俄羅斯國防部同日表示，其軍隊已佔領蘇米州的另一個村莊沃多拉吉(Vodolagy)，烏克蘭語稱為沃多拉希(Vodolahy)。俄羅斯最近幾週聲稱已經佔領烏克蘭東北地區的幾個村莊，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)本週表示，莫斯科正在附近集結5萬多名士兵，準備發動攻勢。烏克蘭邊防衛隊發言人狄姆欽科(Andriy Demchenko)5月29日表示，俄羅斯準備「試圖襲擊」蘇米州。他說，在莫斯科軍隊與去年進入俄國庫斯克州(Kursk)邊境的烏克蘭士兵進行戰鬥時，俄軍就已開始集結。俄羅斯最近重新控制幾乎整個庫斯克州。俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，3年多來的持續戰爭已造成雙方數萬名士兵和平民死亡。目前俄羅斯控制著烏克蘭約20%的領土。華盛頓一直主導外交努力，試圖實現停火，但是基輔和莫斯科互相指責對方不願和平。克里姆林宮提議於6月2日在伊斯坦堡再次舉行俄烏直接談判。在此之前，雙方於5月16日舉行3年多來的首次會談，但是除了同意交換大量戰俘外，未取得任何成果。基輔尚未表示是否會參加伊斯坦堡會議，並要求莫斯科放棄反對立即停火的立場。更多中央廣播電臺新聞