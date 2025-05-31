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▲羅時豐（左）被蕭煌奇（右）頻頻爆料，連上廁所被抓包也全抖出。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲羅時豐（左）與蕭煌奇（右）在台上一來一往互動笑翻眾人。（圖／記者吳翊緁攝影）

「金曲歌王」蕭煌奇今（31）日於台北流行音樂中心舉行《朋友你現在好嗎？》演唱會，稍早節目進行到中段，蕭煌奇以〈大齡女子〉及〈沒那麼簡單〉絕美歌聲征服全場，下一秒曲風突然大變，驚喜嘉賓「大牛哥」羅時豐直衝上台，一襲鮮艷粉色西套裝相當搶眼，跟蕭煌奇在台上演唱多首組曲，此外，羅時豐在台上還被蕭煌奇逼著挑戰升key版的〈墓仔埔也敢去〉，就連私下尿尿被抓包也遭爆料出來，逗樂全場眾人。蕭煌奇深情演唱完〈大齡女子〉及〈沒那麼簡單〉，下秒羅時豐以一身鮮艷粉色西套裝衝上台，音樂曲風突變，2人驚喜合唱〈細妹按靚〉、〈寶島漫波〉與〈墓仔埔也敢去〉，並隨著輕快節奏活潑跳動，展現十足活力，值得一提的是，2人自從在網路節目《不務正YA》合作後，就有大批歌迷敲碗2人合體，如今歌迷願望成真，滿足全場聽眾。曲畢，蕭煌奇與羅時豐在台上連環互虧彼此，蕭煌奇頻頻要他挑戰升key版的〈墓仔埔也敢去〉，羅時豐直呼：「欺負我老人家！我要六十了欸！你自己來！」下秒故作逃跑模樣，最後還是躲不過蕭煌奇的窮追猛打，直接飆高音唱出1句：「墓仔埔也敢去」，引爆全場歡呼聲雷動。接下來，蕭煌奇不忍爆料羅時豐邀約內幕，蕭煌奇直呼：「大牛哥邀請他好多遍，今天終於有空來參加我的演唱會。」羅時豐則說：「感謝你看得起我啦，之前有找過我2次，這一次巡迴最後一場，我若不來就不是人了！」蕭煌奇再搭腔，「大牛哥有什麼事情，（我）一定參加，因為看一次少一次。」一來一往的互動逗樂眾人。羅時豐也分享私下碰到蕭煌奇的趣事，「我每一次碰到他，都會說『你好，我羅大哥』，但有一次我去上廁所，剛好煌奇就在隔壁，就想說尿尿先不要打擾他，結果他一說『羅大哥你好』，嚇到回說『你怎麼知道？你看得到？』」蕭煌奇則打趣解釋，「因為你尿尿有分岔。」直呼「少年尿尿射過溪，老人尿尿滴到鞋。」笑翻全場。