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▲蕭煌奇（如圖）昨晚舉行《朋友你現在好嗎？》演唱會，帶來多首〈候鳥〉、〈你是我的眼〉及〈好好先生〉等多首經典曲。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲▼蕭煌奇（白衣者）在台上重現柔道賽事，過程有來有往，場面刺激，讓人看得心驚膽跳。（圖／記者吳翊緁攝影）

「金曲歌王」蕭煌奇日前於「2025雙北世界壯年運動會（世壯運）」奪下柔道項目金牌，昨（31）日回歸歌手身分於台北流行音樂中心舉行《朋友你現在好嗎？》演唱會，帶來多首〈候鳥〉、〈你是我的眼〉及〈好好先生〉等多首經典曲，令台下歌迷聽得陶醉，特別的是，蕭煌奇唱到一半，在台上重現柔道賽事，與1名來自板橋、身高180公分的柔道冠軍選手鄭百益對打，過程有來有往，互摔對方毫不留情，場面刺激，讓人看得心驚膽跳。演唱會尾聲，蕭煌奇除了首唱新歌〈你攏無咧看〉，輪到安可橋段時，〈摔出一個夢〉才唱到一半，直接把舞台轉變成柔道擂台賽場，不僅升降台突然出現裁判，他本人也換上柔道服裝，喚出自己即將對決的對手，1名來自板橋、柔道比賽冠軍、身高180公分的大學生鄭百益登場，來勢洶洶模樣，絲毫不畏懼蕭煌奇。比賽開打，蕭煌奇率先壓制對手，給了鄭百益狠狠一記過肩摔，怎料下秒遭還以顏色，蕭煌奇直接被180度重摔在地，全場發出一片驚呼聲，2人過招有來有往，演唱會現場鮮少出現的畫面，令人看得膽顫心驚，在全場替蕭煌奇加油打氣之下，他成功制伏鄭百益，贏得勝利，最後還加碼上演「選手摔教練」，現場氣氛嗨到最高點。回歸演唱會內容，蕭煌奇再次感謝這一路上支持他的家人、夥伴及歌迷，並開心地宣布全新台語專輯將於今年8月問世，也正在規劃更大型的演出，打趣地說：「下次在小巨蛋，不要再摔這個了！」樂此不疲的蕭煌奇，最後臨時加碼演唱〈慢冷〉、〈輓仙桃〉及〈查某囡仔〉，最後以〈下個街口〉為演唱會畫上完美句點。