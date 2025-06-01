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Nike、PUMA穿膩了！台灣人改瘋這雙神鞋

▲Converse推出火影忍者聯名鞋款，每雙鞋子上皆有滿滿細節，引起廣大粉絲關注。（圖／Converse Taiwan臉書）

Converse聯名火影忍者搶爆了！細節滿滿圈粉無數人

Converse不敗百年「好不好穿」？顧客真心話全說了

▲Converse經典帆布鞋，不管大人小孩、上班族還是學生，鞋櫃裡都會有一雙。（圖／取自unsplash）

▲Converse在全台擁有多間門市，近年來推出多種款式鞋子，廣受台灣人喜愛。（圖／Converse Taiwan臉書）

Converse「火影忍者聯名系列」販售門市名單

※各分店貨況及發售時間或有不同，詳細資訊以店家公告為準※

台灣街道鞋子店面眾多，近年來各大國際品牌如Nike、adidas或PUMA等，皆在台灣設立多家門市，每年也都會推出新品，讓台灣消費者有更多的選擇。但近日，意外讓Converse再度成為民眾心目中的一代神鞋。有網友近日在Threads興奮發文，表示意外在百貨公司發現鞋子品牌「Converse」推出新品，仔細一瞧竟然是與知名動漫《火影忍者》聯名的系列鞋款，。店員還和他透露，這段時間一直有顧客打電話到門市詢問聯名鞋款相關資訊，可看出人氣相當高。貼文曝光後，隨即引來眾多台灣人震驚留言，、「太帥了」、「每個都做得超有細節」、、「看來設計鞋子的人也是火影迷」、「好中二，好想買」。這次引起話題的，是Converse今年與知名動漫IP《火影忍者》聯手推出最新系列，本次Converse主打與火影忍者主題有關的Chuck Taylor，鞋子設計概念與配色參照火影忍者角色「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」和「我愛羅」等，在細節上做好做滿，像是，完成度相當高。好消息是，Converse火影忍者系列鞋款在今年5月22日就可以在台灣買到，目前已推出「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」、「宇智波鼬」、「旗木卡卡西」和「我愛羅」等款式。據了解，Converse（匡威）是一家相當老牌的運動鞋公司，其誕生於1908年，由摩爾·匡威創辦，。哪怕是最基本的黑白搭配，仍然不會退流行，不管是大人還是小孩，鞋櫃內總是會有一雙經典帆布鞋。Converse堪稱經典的「All Star」系列，則是在1917年才誕生，星星標誌及窄版合腳的鞋型從出現以來一直維持至今，許多也是因為這雙鞋才認識Converse。雖然Converse因營運不佳於2003年被Nike收購，卻仍保有許多自己的設計風格，且融入了Nike的獨家製鞋技術，讓顧客在鞋料材質及鞋墊上更加舒適。Converse在台灣設立許多門市，實際查詢Converse評價，多數分店都擁有高於4顆星以上的成績，顧客也都給予等正面讚美。但提醒民眾，倘若有心動想購買的鞋款，建議親自前往實體門市試穿最佳，以免花了錢卻買到不適合自己的鞋子。