台灣街道鞋子店面眾多，近年來各大國際品牌如Nike、adidas或PUMA等，皆在台灣設立多家門市，每年也都會推出新品，讓台灣消費者有更多的選擇。但近日帆布鞋老牌「Converse」與知名動漫IP《火影忍者》推出新系列聯名款，沒想到消息一出在網路上引起暴動，時尚又細節滿滿的鞋款瞬間燒到許多人，意外讓Converse再度成為民眾心目中的一代神鞋。
Nike、PUMA穿膩了！台灣人改瘋這雙神鞋
有網友近日在Threads興奮發文，表示意外在百貨公司發現鞋子品牌「Converse」推出新品，仔細一瞧竟然是與知名動漫《火影忍者》聯名的系列鞋款，「前陣子才在網路上看到，沒想到台灣居然有賣，超扯，整個中二病都爆發，連鞋盒都是火影忍者鞋盒」。店員還和他透露，這段時間一直有顧客打電話到門市詢問聯名鞋款相關資訊，可看出人氣相當高。
貼文曝光後，隨即引來眾多台灣人震驚留言，「真的帥～它印記還有熱感」、「太帥了」、「每個都做得超有細節」、「這是火影的魅力，也是Converse的用心，值得購入」、「看來設計鞋子的人也是火影迷」、「好中二，好想買」。
Converse聯名火影忍者搶爆了！細節滿滿圈粉無數人
這次引起話題的，是Converse今年與知名動漫IP《火影忍者》聯手推出最新系列，本次Converse主打與火影忍者主題有關的Chuck Taylor，鞋子設計概念與配色參照火影忍者角色「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」和「我愛羅」等，在細節上做好做滿，像是鳴人款在鞋子印上封印九尾的八卦圖，佐助款則是有咒印痕跡，我愛羅則是以沙漠暖色配色為主，還搭配經典的「愛」字，完成度相當高。
好消息是，Converse火影忍者系列鞋款在今年5月22日就可以在台灣買到，目前已推出「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」、「宇智波鼬」、「旗木卡卡西」和「我愛羅」等款式。但記得本次系列是限量發售，目前已逾指定店面發售，各分店貨況及發售時間或有不同，詳細資訊以店家公告為準，倘若民眾想購買建議提前致電詢問店家貨量，避免白跑一趟。
據了解，Converse（匡威）是一家相當老牌的運動鞋公司，其誕生於1908年，由摩爾·匡威創辦，Converse最為知名的是它們的帆布鞋，經典黑色帆布鞋在推出後，在時尚界引領一陣流行，數十年來在業界都有著不敗的地位。哪怕是最基本的黑白搭配，仍然不會退流行，不管是大人還是小孩，鞋櫃內總是會有一雙經典帆布鞋。
Converse堪稱經典的「All Star」系列，則是在1917年才誕生，星星標誌及窄版合腳的鞋型從出現以來一直維持至今，許多也是因為這雙鞋才認識Converse。雖然Converse因營運不佳於2003年被Nike收購，卻仍保有許多自己的設計風格，且融入了Nike的獨家製鞋技術，讓顧客在鞋料材質及鞋墊上更加舒適。
Converse在台灣設立許多門市，實際查詢Converse評價，多數分店都擁有高於4顆星以上的成績，顧客也都給予「款式很多，而且打折的時候買很便宜」、「Converse最近鞋都很漂亮，德訓鞋超級好穿，踩起來很軟」等正面讚美。但提醒民眾，倘若有心動想購買的鞋款，建議親自前往實體門市試穿最佳，以免花了錢卻買到不適合自己的鞋子。
Converse「火影忍者聯名系列」販售門市名單
📍Converse 南港 LaLaport 店 3F
📍Converse 新光三越 台北信義A11 4F
📍Converse 新光三越 南西三館 5F
📍Converse 台北 京站 B2
📍Converse 台北 西門武昌五店
📍Converse 桃園 統領百貨店 1F
📍Converse 中壢 大江購物中心 3F
📍Converse 台中 遠東百貨 7F
📍Converse 台中 中友百貨 9F
📍Converse 台中 豐原店
📍Converse 台中 LaLaport 4F
📍INVINCIBLE
📍ABC-MART GRAND STAGE 漢中店 5F
📍ABC-MART GRAND STAGE 台中遠百店 6F
📍Rookie Store 大江購物中心（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 新竹巨城（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 公益店（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 高雄夢時代（僅發售童鞋）
📍Rookie BABY 漢神巨蛋（僅發售童鞋）
※各分店貨況及發售時間或有不同，詳細資訊以店家公告為準※
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有網友近日在Threads興奮發文，表示意外在百貨公司發現鞋子品牌「Converse」推出新品，仔細一瞧竟然是與知名動漫《火影忍者》聯名的系列鞋款，「前陣子才在網路上看到，沒想到台灣居然有賣，超扯，整個中二病都爆發，連鞋盒都是火影忍者鞋盒」。店員還和他透露，這段時間一直有顧客打電話到門市詢問聯名鞋款相關資訊，可看出人氣相當高。
貼文曝光後，隨即引來眾多台灣人震驚留言，「真的帥～它印記還有熱感」、「太帥了」、「每個都做得超有細節」、「這是火影的魅力，也是Converse的用心，值得購入」、「看來設計鞋子的人也是火影迷」、「好中二，好想買」。
Converse聯名火影忍者搶爆了！細節滿滿圈粉無數人
這次引起話題的，是Converse今年與知名動漫IP《火影忍者》聯手推出最新系列，本次Converse主打與火影忍者主題有關的Chuck Taylor，鞋子設計概念與配色參照火影忍者角色「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」和「我愛羅」等，在細節上做好做滿，像是鳴人款在鞋子印上封印九尾的八卦圖，佐助款則是有咒印痕跡，我愛羅則是以沙漠暖色配色為主，還搭配經典的「愛」字，完成度相當高。
好消息是，Converse火影忍者系列鞋款在今年5月22日就可以在台灣買到，目前已推出「漩渦鳴人」、「宇智波佐助」、「宇智波鼬」、「旗木卡卡西」和「我愛羅」等款式。但記得本次系列是限量發售，目前已逾指定店面發售，各分店貨況及發售時間或有不同，詳細資訊以店家公告為準，倘若民眾想購買建議提前致電詢問店家貨量，避免白跑一趟。
Converse不敗百年「好不好穿」？顧客真心話全說了
據了解，Converse（匡威）是一家相當老牌的運動鞋公司，其誕生於1908年，由摩爾·匡威創辦，Converse最為知名的是它們的帆布鞋，經典黑色帆布鞋在推出後，在時尚界引領一陣流行，數十年來在業界都有著不敗的地位。哪怕是最基本的黑白搭配，仍然不會退流行，不管是大人還是小孩，鞋櫃內總是會有一雙經典帆布鞋。
Converse堪稱經典的「All Star」系列，則是在1917年才誕生，星星標誌及窄版合腳的鞋型從出現以來一直維持至今，許多也是因為這雙鞋才認識Converse。雖然Converse因營運不佳於2003年被Nike收購，卻仍保有許多自己的設計風格，且融入了Nike的獨家製鞋技術，讓顧客在鞋料材質及鞋墊上更加舒適。
Converse在台灣設立許多門市，實際查詢Converse評價，多數分店都擁有高於4顆星以上的成績，顧客也都給予「款式很多，而且打折的時候買很便宜」、「Converse最近鞋都很漂亮，德訓鞋超級好穿，踩起來很軟」等正面讚美。但提醒民眾，倘若有心動想購買的鞋款，建議親自前往實體門市試穿最佳，以免花了錢卻買到不適合自己的鞋子。
Converse「火影忍者聯名系列」販售門市名單
📍Converse 南港 LaLaport 店 3F
📍Converse 新光三越 台北信義A11 4F
📍Converse 新光三越 南西三館 5F
📍Converse 台北 京站 B2
📍Converse 台北 西門武昌五店
📍Converse 桃園 統領百貨店 1F
📍Converse 中壢 大江購物中心 3F
📍Converse 台中 遠東百貨 7F
📍Converse 台中 中友百貨 9F
📍Converse 台中 豐原店
📍Converse 台中 LaLaport 4F
📍INVINCIBLE
📍ABC-MART GRAND STAGE 漢中店 5F
📍ABC-MART GRAND STAGE 台中遠百店 6F
📍Rookie Store 大江購物中心（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 新竹巨城（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 公益店（僅發售童鞋）
📍Rookie Store 高雄夢時代（僅發售童鞋）
📍Rookie BABY 漢神巨蛋（僅發售童鞋）
※各分店貨況及發售時間或有不同，詳細資訊以店家公告為準※