中職樂天啦啦隊Rakuten Girls人氣女孩Dora近日遭影射是富商小三，引起軒然大波。Dora這個周末（5/30）原定要出席的公開活動緊急取消，更令網友起疑；而Dora過往經歷也遭起底，她在2023年時，曾擊敗韓籍啦啦隊女神李多慧拿下「新人王」的人氣票選，為了轉戰樂天啦啦隊，Dora也付了20萬元的賠償金給前球團，才幫自己贖身，換得轉隊自由。
Dora甜美外型爆紅！曾擊敗李多慧奪新人王
Dora外型甜美、身材嬌小可愛，原先效力於職籃高雄鋼鐵人啦啦隊，2023年她跨足應援棒球，成為統一獅啦啦隊Uni-Girls的一員，靠著舞蹈實力和混血兒般的臉蛋迅速爆紅，在中職網路票選「啦啦隊新人王」的比賽中，更擊敗當時剛來台發展的李多慧拿下第一名，知名度日益攀升。
Dora為轉隊花20萬贖身！低調離開前東家
不過Dora當時只在Uni-Girls跳了一年就突然退隊，球團當時也沒給出任何告別、感謝文，引起粉絲關注，感覺不像是好聚好散。隨後Dora在2024年的新球季就轉戰樂天女孩，與新東家開啟合作。
對此，Dora也曾在好友琳妲的YouTube節目上回應過這個問題，她說自己當初只是單純想換個地方發展，但與統一獅的合約還沒到期，為了成功轉隊，Dora只能賠付20萬元的違約金，才能跳過1年的空窗期，繼續在啦啦隊露臉。
李怡貞揭露富商囂張小三！身分是樂天女孩
現年28歲的Dora依舊待在樂天啦啦隊，至於為何會捲入富商小三風波，與律師李怡貞在節目《11點熱吵店》分享的經手案例有關。李怡貞表示有一名樂天女孩攀上富可敵國的富商，大膽到富商家中約會，還在客廳曬內褲，完全不怕留下痕跡被正宮發現，最後遭正宮提告。雖然案件以和解處理，但正宮內心還是相當憤恨，才授權李怡貞將內幕抖出。但李怡貞並未真的鬆口曝光小三的身分，是網友靠線索不斷在討論可疑名單。
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Dora外型甜美、身材嬌小可愛，原先效力於職籃高雄鋼鐵人啦啦隊，2023年她跨足應援棒球，成為統一獅啦啦隊Uni-Girls的一員，靠著舞蹈實力和混血兒般的臉蛋迅速爆紅，在中職網路票選「啦啦隊新人王」的比賽中，更擊敗當時剛來台發展的李多慧拿下第一名，知名度日益攀升。
Dora為轉隊花20萬贖身！低調離開前東家
不過Dora當時只在Uni-Girls跳了一年就突然退隊，球團當時也沒給出任何告別、感謝文，引起粉絲關注，感覺不像是好聚好散。隨後Dora在2024年的新球季就轉戰樂天女孩，與新東家開啟合作。
對此，Dora也曾在好友琳妲的YouTube節目上回應過這個問題，她說自己當初只是單純想換個地方發展，但與統一獅的合約還沒到期，為了成功轉隊，Dora只能賠付20萬元的違約金，才能跳過1年的空窗期，繼續在啦啦隊露臉。
李怡貞揭露富商囂張小三！身分是樂天女孩
現年28歲的Dora依舊待在樂天啦啦隊，至於為何會捲入富商小三風波，與律師李怡貞在節目《11點熱吵店》分享的經手案例有關。李怡貞表示有一名樂天女孩攀上富可敵國的富商，大膽到富商家中約會，還在客廳曬內褲，完全不怕留下痕跡被正宮發現，最後遭正宮提告。雖然案件以和解處理，但正宮內心還是相當憤恨，才授權李怡貞將內幕抖出。但李怡貞並未真的鬆口曝光小三的身分，是網友靠線索不斷在討論可疑名單。