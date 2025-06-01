我是廣告 請繼續往下閱讀

英國政府5月31日表示，將建造至少6座生產武器和炸藥的新工廠，作為其國防能力重大檢討的一部分。這項價值15億英鎊(20億美元)的投資將納入「戰略防衛檢討」(Strategic Defence Review, SDR)中，這是一項為期10年的軍事設備和服務計畫。「戰略防衛檢討」將在6月2日發佈。英國國防部補充表示，計畫採購多達7,000件在英國製造的遠程武器。國防部表示，31日宣布的這些措施總共將創造約1,800個就業機會。英國防衛大臣希利(John Healey)在一份聲明中表示：「(俄羅斯總統)蒲亭(Vladimir Putin)非法入侵烏克蘭的慘痛教訓表明，軍隊的強大取決於其背後的工業力量。」他說：「我們正在強化英國的工業基礎，以更好的威懾我們的對手，確保英國國內安全，對外強大。」英國國防部表示，這筆額外投資意味著英國本屆國會將在軍火上投入約60億英鎊。英國國防部在31日稍早時表示，還將額外撥款15億英鎊，用於解決該國武裝部隊住房條件不佳的問題。更多中央廣播電臺新聞