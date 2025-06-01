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▲林智群隔空開嗆李怡貞，認為她在節目上爆料小三，會害正宮被肉搜出來。（圖／林智群臉書）

律師李怡貞日前在節目《11點熱吵店》中爆料，一名曾經或目前在樂天球團應援的啦啦隊女孩介入富商婚姻當小三，引起軒然大波。對此，律師同行林智群開酸李怡貞，「都和解了還上節目一直戳小三，把事情鬧大。最後連自己的客戶（正宮）是誰都被肉搜出來了。這樣算成功完成任務嗎？」李怡貞昨晚（5/31）也在臉書持續回應，強調正宮是和富商和解，沒和小三和解，雙方也沒有簽所謂的保密協定，「界線我守的比你想像中緊。」李怡貞的爆料片段曝光後，不少網友都好奇該名囂張小三是誰，李怡貞並未直接公開小三身分，僅放出線索讓外界自己猜測。不過此舉也引來不少人砲轟，認為雙方既然都已經和解，李怡貞為何要舊事重提，對此，李怡貞昨晚再度PO文回應此事，「。跟火山孝子們有關、跟公共利益有關，這跟揭露對造隱私一點都無關，不要再次藉由評論律師執業倫理秀下限，秀出各種無知與薄弱論述」。李怡貞認為如果大家要爭論道德問題，好歹也先把矛頭指向小三，而不是她這名律師，她也強調自己並未公開全部真相，「。而且最重要的是，我沒有認證回應任何人別，從一開始到最後被網友影射的任何一位，我都沒有回應。」李怡貞也坦言，「」除此之外，李怡貞也再次強調，「正宮從來沒有跟小三和解」，只和富商和解，和小三也沒有簽任何保密協定只是撤案，和解跟撤案都不會有任何判決書。而李怡貞流出的關於該啦啦隊小三的線索包含以下12項內容，長髮、形象甜美可愛、身高不足160公分、知名度高、廁所唱歌直播、遊艇也去坐、流產藥丟家裡、家裡曬內褲、曾同框林襄、曾分別登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》、帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏、內褲給人家曬在客廳等。