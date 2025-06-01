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▲王心凌還一度把雞蛋放在牆角作弊，超俏皮。（圖／王心凌IG）

走路腳跛，手肘也有受傷的痕跡

42歲「甜心教主」王心凌昨（31）日端午節時也上傳應景立蛋照片，只見王心凌身穿素色短版上衣搭配真理褲露出美腿，蹲在地上認真立蛋，還搞笑把蛋放在牆角「作弊」，讓粉絲笑翻。照片中的王心凌看起來也相當年輕，彷彿還是女大學生，她也在貼文中喊話大家：「端午立蛋，好運常伴」。王心凌昨日端午節挑戰立蛋習俗，在工作室和眾人一起立蛋，只見王心凌身穿素T、真理褲，秀出白嫩美腿，長髮則簡單用鯊魚夾盤起，狀態看起來非常年輕、有精神。王心凌也在IG曬出多張立蛋側拍照，調皮的她還一度利用牆角作弊，讓眾人笑翻，最後真的立蛋成功，王心凌也趕緊和雞蛋留下合照，超級俏皮。不僅如此，王心凌看到其他工作人員立蛋，還會幫忙拍照留下可愛瞬間，可見天后私底下其實超親民，照片曝光後粉絲看了也紛紛留言，「姐姐太可愛了，端午節愉快」、「哈哈哈，一個人拍一個人立蛋，真口愛」、「端午安康，王心淩妳怎麼會這麼萌」。另外，也有粉絲注意到王心凌其中一隻腳穿著機能襪，擔心她的腿傷，「姐姐的腳還好嗎？」「腳受傷不要太勉強喔」。事實上，王心凌從2022年開始，就陸續因練舞導致腿部不適，在參加中國實境節目《乘風破浪的姐姐》時，就有粉絲注意到王心凌，當時經紀公司回應，王心凌確實有受傷，會好好照顧她。近期王心凌則持續進行《王心凌SUGAR HIGH 2.0》巡迴演唱會，場場爆滿，人氣歷久不衰。